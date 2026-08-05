Esquerra Republicana de Catalunya ha decidit moure fitxa després de la polèmica generada al voltant del seu cap de llista a Girona per a les eleccions municipals del 2027, Marc Puigtió. Després que es fes pública una gravació en què l’alcaldable junquerista admetia la seva intenció de “fotre fora” els crítics del partit a la ciutat en una conversa amb un jove influencer local pròxim a Vox, la formació republicana ha activat els mecanismes de control intern per investigar el cas. Mentrestant, el president del partit, Oriol Junqueras, ha qualificat les paraula de Puigtió de “desafortunades” en declaracions a El matí de Catalunya Ràdio.
En un comunicat conjunt amb l’executiva local de Girona emès aquest dimecres a mig matí, el partit ha confirmat l’obertura d’actuacions d’ofici. “A raó de les informacions conegudes en les darreres hores en relació amb el candidat de Girona Marc Puigtió, Esquerra Republicana ha activat els mecanismes interns previstos per a aquests casos”, diu la formació republicana, que detalla que Mireia Ingla, responsable de compliment del partit d’Oriol Junqueras, ha decidit “obrir d’ofici un expedient per analitzar els fets i determinar, si escau, les responsabilitats corresponents”.
La formació afegeix que el procediment obert per l’exalcaldessa de Sant Cugat –nomenada com a responsable de compliment per la direcció l’abril del 2025– “se seguirà amb totes les garanties establertes i respectant els drets de les persones afectades”. Així mateix, ERC deixa clar que “no farà més valoracions fins que finalitzi” la investigació dels fets.
Un terratrèmol polític a la capital gironina
L’expedient arriba l’endemà del terratrèmol que ha provocat la filtració de l’àudio, on Puigtió detallava a Travis Agustín Gómez Mora, un influencer ultra de la zona, la seva estratègia per “prendre el control” de les sigles republicanes a la ciutat i aprofitar-ne els recursos electorals. Aquestes revelacions havien provocat ja un reguitzell de reaccions en cadena, des del “pas al costat” per part d’exresponsables de la secció local com Karim Sabni –piulada avalada per Gabriel Rufián–, a crítiques públiques de figures de la formació com l’exdiputat Joan Puig. Amb l’obertura d’aquest expedient, la direcció d’Esquerra busca frenar la crisi oberta i determinar si les accions i declaracions del candidat de Girona mereixen sanció o el seu relleu al capdavant del projecte Moviment per Girona.
Les disculpes de Puigtió no frenen l’expedient
La comunicació de l’obertura de l’expedient es produeix després de la carta que l’alcaldable ha enviat a la militància de Girona per disculpar-se pels àudios. Marc Puigtió reconeix que els comentaris que fa en les gravacions han pogut generar “malestar, decepció o desconfiança”, però en la seva defensa diu que són “fragments editats” de converses privades que estan “fora de context”. En qualsevol cas, les disculpes no han servit per frenar l’expedient que ha obert la direcció, malgrat que el candidat havia reclamat no alimentar “més confrontacions ni reobrir ferides”.