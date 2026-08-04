Nou sisme polític a ERC a Girona i molt a prop de la direcció nacional. Un àudio enregistrat suposadament temps enrere i difós ara a les xarxes socials deixa en una posició molt difícil Marc Puigtió, el cap de llista de la formació i home d’Oriol Junqueras per a les eleccions municipals del 2027, en què es presentarà –si continua– amb la marca blanca Moviment per Girona. La gravació, que es presenta com una conversa privada amb Travis Agustín Gómez Mora, un jove vinculat amb Vox i que ha esbombat l’àudio, detalla obertament el seu pla per prendre el control del partit a la capital gironina, foragitar-ne els crítics i aprofitar la maquinària electoral de la formació.
El Món ha demanat a la formació republicana si volia fer algun aclariment sobre la conversa filtrada, però fins a l’hora de publicar la notícia no ha rebut cap resposta. De moment, el silenci és total i no s’aclareix si hi ha alguna circumstància que expliqui els fets.
La filtració, que inclou un àudio i captures de pantalla de missatges instantanis, recull comentaris de Puigtió a Gómez Mora sobre una trobada informal que havien tingut prenent un cafè: “Jo et vaig ser molt sincer i et vaig dir quina era la meva intenció amb Esquerra. La meva intenció era fotre’ls fora a tots i quedar-me Esquerra, i després poder utilitzar els seus recursos electorals”. A més, el tall d’àudio incorpora al·lusions directes a altres càrrecs de l’entorn polític municipal, acusant-los de dedicar-se a negocis privats, en un cas, “mentre està de baixa a l’Ajuntament”. En el mateix document, Puigtió admet sense embuts que la seva estratègia ha provocat un fort clima d’enfrontament amb la militància i l’entorn del partit a la ciutat: “Per això tinc a tota la gent d’Esquerra enfadada. Per què? Doncs perquè estic jo liderant el projecte, un projecte nou, i no vull cap dels que estan a l’Ajuntament ni cap dels que hi ha hagut fins ara”.
De fet, el nomenament de Marc Puigtió com a candidat amb el suport de l’executiva nacional va estar envoltat de polèmica i la direcció de Junqueras va esquivar fins a tres impugnacions presentades al resultat de les primàries per ser alcaldable de Girona. A més, va provocar la dimissió en bloc de l’executiva el passat mes de febrer. La decisió es va prendre després que un dels membres de l’òrbita de Puigtió anunciés que tenia la intenció de presentar una moció de censura contra l’executiva local. “Hi ha unes mancances que impedeixen l’exercici del dret legítim de defensa i desvirtuen els principis democràtics que han de regir el funcionament intern d’Esquerra Republicana”, va justificar.
Atenció! @MarcPuigtio flirteja amb l’ultra dretà @fromgirona en un intent d’atacar a tercers i aquest últim filtra una conversa telefònica on Marc Puigtio reconeix que volia fotre fora tot @esquerragirona per quedar-se els drets electorals! pic.twitter.com/fLTsNmD6q1— Pere Bonet (@bonetg_pere) August 3, 2026
Un “pas al costat” compartit per Rufián: “No hi pot haver ambigüitats”
Arran de la publicació de l’àudio, Karim Sabni El Garraf, que era secretari d’Imatge i Comunicació i secretari de Ciutadania d’ERC a Girona i que ja va dimitir al febrer amb la resta de l’executiva, ha anunciat aquest dimarts que fa “un pas al costat” en la seva implicació en l’espai polític. En un comunicat fet públic a través de la xarxa social X, i que ha compartit amb un retuit Gabriel Rufián, Sabni justifica la seva decisió per la necessitat de mantenir la “coherència”. A més, recorda que sempre ha entès ERC com un espai “inequívocament d’esquerres, republicà i antifeixista”, i mostra la seva preocupació davant de qualsevol situació que pugui generar la percepció de “normalització o de proximitat amb l’extrema dreta”, un extrem davant del qual assegura que “no hi pot haver ambigüitats”. Sabni insta la direcció de la formació i el candidat implicat a “assumir la responsabilitat d’oferir explicacions clares” i, si s’escau, prendre les decisions corresponents per tal de preservar la credibilitat de la línia antifeixista del projecte. L’exsecretari subratlla que no fa aquest pas “contra ningú”, sinó a favor dels seus valors.
Avui faig un pas al costat. Ho faig per coherència. L’antifeixisme, els valors republicans i l’esquerra no admeten ambigüitats. Quan hi ha dubtes sobre aquests principis, cal exigir explicacions i assumir responsabilitats. Els càrrecs passen; els valors, no. @esquerragirona pic.twitter.com/bY2gcwTwyb— Karim Sabni El Garraf (@KSABNI) August 4, 2026
Crítiques al candidat junquerista a les xarxes socials
La filtració de la conversa ha provocat una allau de crítiques cap a Puigtió i cap a la direcció nacional. L’exdiputat Joan Puig –que és de Blanes– ha sol·licitat a ERC que “prengui decisions” perquè els militants gironins no es mereixen “aquesta persona com a cap de llista“. “El seu projecte no ens representa”, sentencia. “A hores d’ara, el més sorprenent no és el candidat, sinó que encara ho sigui”, ha exposat el regidor de Fornells (Independents per Fornells) Roger Valero. “Amb aquest àudio, si Marc Puigtió segueix sent el candidat d’ERC a Girona el 2027, vol dir que ERC no mereix gens de respecte”, sentencia un altre usuari a les xarxes socials.
Amb tota sinceritat, cal que @Esquerra_ERC prengui decissions… No ens mereixem els militants gironins aquesta persona com a cap de llista, el seu projecte no ens representa. https://t.co/NgsHIFHteV— Joan Puig Cordon (@joanpuig) August 4, 2026