La tensió a ERC Girona que ja fa més d’un any que s’arrossega ha acabat per explotar. L’executiva d’ERC a Girona ja feia mesos que criticava com Marc Puigtió havia estat candidat a l’any 2027 per la formació amb el suport de l’executiva nacional. Finalment, aquest dilluns la direcció ha presentat dimissió en bloc. Així ho ha anunciat amb un comunicat els ja integrants de l’exdirecció de l’assemblea local a Girona. La decisió s’ha pres després que s’anunciés una moció de censura contra l’actual direcció impulsada per un dels membres de l’òrbita de Puigtió.
La dimissió, segons expliquen des dels dimissionaris, “respon a la voluntat de no legitimar ni participar en un procés mancat de transparència i de garanties” com és una moció de censura de la qual ni s’ha explicat el motiu ni l’ordre del dia de l’assemblea preveu un torn de rèplica. “Hi ha unes mancances que impedeixen l’exercici del dret legítim de defensa i desvirtuen els principis democràtics que han de regir el funcionament intern d’Esquerra Republicana”, retreu la direcció gironina.
En el seu comunicat, l’executiva sortint assegura que “vol deixar constància que ha actuat sempre amb lleialtat al partit, respecte a la militància i sentit de responsabilitat institucional”. “Hem anteposat el projecte col·lectiu a qualsevol interès personal, i és per coherència amb aquests valors que avui fem aquest pas”, afegeixen tot al·legant que un cop escollit, no sense polèmica, el nou cap de llista, se’l va integrar a l’executiva. Ara caldrà anomenar una gestora fins la celebració d’una nova assemblea que elegeixi la nova direcció local.
Una moció de censura opaca i sense garanties democràtiques
Segons detalla el comunicat, l’executiva va crear “un espai de coordinació previ a les primàries impulsat per instàncies superiors del partit” on s’hi van “incorporar persones properes a Marc Puigtió per facilitar l’entesa”. “Aquest esforç, però, no va tenir cap correspondència real”, critica l’executiva que recorda el número sobtat de creixement de militants. Una afiliació massiva que pels veterans de l’assemblea local de Girona fa olor de socarrim.
En el mateix document, els dimissionaris informen que “la direcció nacional i regional van proposar un acord de mínims, basat en el reglament de municipals 2027 i en el respecte als resultats democràtics de l’assemblea, que representava una oportunitat clara per tancar files i reforçar el projecte col·lectiu”. Tant l’executiva local com la Federació Regional i l’altra candidatura que havia de concórrer a les primàries van signar l’acord “sense reserves”.
Ara bé, afegeixen que “Marc Puigtió, en canvi, va decidir no signar-lo i situar-se fora del consens del partit, contribuint a perpetuar el conflicte”. Tot i això, recorden que “un cop va ser escollit candidat, l’executiva local el va integrar de manera immediata a l’executiva, demostrant amb fets el respecte als òrgans del partit i la seva voluntat inequívoca de coordinació i de treball conjunt pensant en el 2027”.
Sense detalls de la moció
Els dimissionaris asseguren que “l’executiva no ha rebut ni el text ni els arguments que fonamenten la moció, fet que situa l’executiva en una situació d’indefensió absoluta“. “Encara més greu, l’ordre del dia de l’assemblea no preveu cap espai perquè l’executiva pugui adreçar-se a la militància i explicar la seva posició”, sostenen. Una exclusió que defineixen com “una vulneració directa dels principis democràtics més bàsics”. L’executiva considera que el que s’està produint “no és un exercici democràtic normal, sinó un procediment impulsat sense transparència i sense les garanties mínimes exigibles en una organització democràtica”.