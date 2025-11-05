Un sobtat i sorprenent creixement de militants a l’assemblea local d‘ERC a Girona ha encès encara més els ànims entre els republicans a la ciutat. Enmig del garbuix provocat per unes eleccions primàries per escollir l’alcaldable per al 2027, marcades per la polèmica –amb vots estranys i impugnacions de vots als responsables de garanties del partit que encara han de prendre una decisió–, arriba un desembarcament de militants que ha aixecat totes les sospites i suspicàcies, pel seu origen, pels noms i, fins i tot, per compartir les mateixes dades de contacte. Totes favorables a l’home fort del junquerisme a la demarcació, que va enraonar en la presentació de la candidatura de Junqueras a presidir el partit, en l’acte d’Olesa de Montserrat, el 21 de setembre de l’any passat.
Es tracta de l’entrada de vint militants nous que provenen de l’entorn de Marc Puigtió, el candidat que es va imposar per un vot (impugnat) a les primàries per ser alcaldable amb la plataforma Moviment Gironí, una entitat que amaga les sigles d’ERC i que té com a soci polític especial el polèmic alcalde de Sant Martí Vell, àlies el “borbònic”, Robert Vilà. Puigtió va presentar la seva candidatura el nou de gener, després que Oriol Junqueras guanyés les eleccions internes. Era alcalde Sant Julià de Ramis –a tocar de Girona–, però va deixar el bastó de batlle i va passar a ser regidor. D’aquesta manera, conservava la plaça de vicepresident del Consell Comarcal del Gironès per als republicans, però guardava les sigles en la seva candidatura. De fet, la presentació del seu moviment ja va molestar la militància gironina i a l’estructura del partit perquè no respectava els terminis reglamentaris.
Una estranyíssima allau de peticions
L’allau de peticions d’alta de militància en plena crisi interna ha disparat totes les alarmes mentre a la seu de Calàbria encara no saben com gestionar les impugnacions a les eleccions primàries, celebrades el passat 18 de setembre. Uns comicis interns que Puigtió va guanyar per només un vot a l’altre candidat, Adam Manyé. Puigtió va obtenir 28 vots i Manyé 27, amb dos vots en blanc i un que es va declarar nul. Precisament, el vot nul ha destapat la caixa dels trons. A la butlleta es va marcar el nom de Manyé amb un adhesiu del logotip d’ERC i no pas una X amb bolígraf. Els síndics del procés de primàries no van donar el vot per vàlid.
El resultat va suposar tres impugnacions, dues d’individuals i l’altra, signada per quatre militants. El cas l’haurà de resoldre la comissió de garanties d’ERC que presideix Patricia Gomà. Unes impugnacions que, a més, apunten si l’alcalde de Sant Martí Vell, que forma part de la militància d’ERC a la ciutat, realment podia o no exercir el vot.
En tot cas, la possibilitat que s’hagin de repetir les primàries ha posat en marxa el nucli dur de Moviment Gironí i de Puigtió, que procura assegurar tenir prou gruix de militància. Però fonts coneixedores de la formació a Girona retreuen que els militants són familiars directes de Puigtió, de Vilà i fins i tot treballadors del seu establiment. De fet, alguns han donat el mateix correu electrònic de contacte per a la fitxa de militant del partit. La impugnació també arriba en plenes crítiques per la participació de Puigtió en manifestacions o concentracions contra el govern municipal de Girona, amb el cupaire Lluc Salellas al capdavant com a alcalde però del qual forma part ERC.