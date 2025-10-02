Una abstenció d’ERC en una moció antimonàrquica esvera el partit a Girona

En el detall hi ha el concepte. I si la cosa no estava prou crispada a ERC Girona en plena batussa per triar el cap de files, que ha acabat amb el cas a la taula de la Comissió de Garanties del partit, ara s’hi ha afegit una polèmica abstenció. En concret, la protagonitzada pel grup d’ERC a Sant Martí Vell, que lidera l’alcalde Robert Vilà, que és un dels principals valedors de Marc Puigtió, el candidat junquerista com alcaldable de Girona, i la persona que prepara els càterings de la Fundació Princesa de Girona. El grup municipal dels republicans s’ha abstingut en una moció antimonàrquica presentada per l’únic grup a l’oposició, la CUP.
De fet, aquesta moció s’hauria d’haver debatut en el plenari que s’havia de celebrar just abans de la visita dels monarques espanyols, el passat 24 de juliol. Però finalment no es va incloure en l’ordre del dia. Per això, els dos regidors de Som Poble-CUP, el 16 de setembre passat, van registrar una nova sol·licitud per convocar un ple extraordinari per tal de debatre i votar la moció antimonàrquica. Una petició que es va fer en base el reglament municipal que determina un mínim del 25% del ple per obligar a celebrar-lo. El plenari s’ha celebrat avui, i la moció ha tirat endavant pels dos vots a favor de Som Poble-CUP i l’abstenció d’ERC.
Un poble independentista
La moció recorda que el consistori està configurat per regidor de forces republicanes i independentistes, “posicionant-se clarament en contra de la monarquia”. “És responsabilitat de les formacions polítiques que representen aquesta voluntat popular, fer-la efectiva”, afegeix el text. Per tant, reclama que es trenquin relacions institucionals que pugui tenir el poble amb la monarquia espanyola i que es declari “Sant Martí Vell, poble república i antimonàrquic”.
La CUP, impulsora de la moció, se’n fan creus com els republicans han pogut votar contra aquesta moció quan ERC precisament, es vanta de ser una de les primeres forces antimonàrquiques i especialment, antiborbòniques.