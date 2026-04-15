L’alcalde d’ERC a Sant Martí Vell, Robert Vila, conegut com el “Borbònic” torna a estar al centre de la polèmica. La Unitat a Girona de la Comissaria General d’Informació dels Mossos d’Esquadra han citat, de moment, tres membres de la Coordinadora Antimonàrquica de les Comarques Gironines, denunciats per l’Ajuntament del municipi gironí i Fundació Elsa Peretti per haver penjat “estelades” i “fotografies de l’alcalde cap per avall”. La denúncia és per un delicte de danys i un d’assetjament.
Tot plegat per una “acció” el passat 25 de març per haver penjat set cartells, amb les cares de quatre persones represaliades per l’Estat neofranquista, -el president Lluís Companys, Salvador Puig Antich. Blanca Serra i Pablo Hasél. Així com “un reconeixement internacional a Gandhi i Nelson Mandela”. La Coordinadora també va penjar la cara de l’alcalde Vila, a més d’un cartell invertit dels monarques, una pancarta reivindicativa i dues estelades. Una acció contra el que la coordinadora qualifica de “col·laboració” tant de l’ajuntament com de la fundació amb la monarquia espanyola. La Coordinadora ha demanat explicacions a ERC i sospesa fer-ne fora la formació que presideix Oriol Junqueras.
Una sanció, l’origen
En l’atestat dels Mossos, els instructors afirmen que “s’atribueix als denunciats la suposada participació en els fets de penjar cartells i penjar estelades a les façanes de l’ajuntament i en una propietat privada”. “A més”, afegeixen els agents, “de penjar una imatge del batlle del municipi i difondre missatges a les xarxes socials amb la finalitat de reclamar públicament el cobrament d’una sanció”.
Consultats per El Món, fonts de la Coordinadora asseguren que “no van accedir a cap propietat privada” per fer l’acció. I així ho va fer saber el primer citat, ahir a la comissaria dels Mossos d’Esquadra en la seva declaració. El context d’aquella protesta és la sanció de 300 euros que el departament d’Interior va imposar als membres de la Coordinadora per la manifestació convocada a Sant Martí Vell arran de la visita dels monarques espanyols, Felip de Borbó i Letzia Ortiz, en el marc de la cerimònia del lliurament de premis de la Fundació Princesa de Girona.
El passat 11 de març membres de la Coordinadora van irrompre al plenari per exigir el pagament a l’alcalde Robert Vila el pagament de la sanció. Posats en contacte amb l’alcalde, aquest indica a El Món que “la denúncia es va presentar com la faria qualsevol persona, arran de l’actuació a la façana municipal (pintades i col·locació de papers)”. “S’ha fet seguint el procediment habitual”, assegura. Vila és un dels principals valedors de Marc Puigtió, el candidat junquerista com alcaldable de Girona, i la persona que prepara els càterings de la Fundació Princesa de Girona.