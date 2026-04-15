El alcalde de ERC en Sant Martí Vell, Robert Vila, conocido como el «Borbónico» vuelve a estar en el centro de la polémica. La Unidad en Girona de la Comisaría General de Información de los Mossos d’Esquadra ha citado, de momento, a tres miembros de la Coordinadora Antimonárquica de las Comarcas Gerundenses, denunciados por el Ayuntamiento del municipio gerundense y Fundación Elsa Peretti por haber colgado «esteladas» y «fotografías del alcalde boca abajo». La denuncia es por un delito de daños y uno de acoso.

Todo ello por una «acción» el pasado 25 de marzo por haber colgado siete carteles, con las caras de cuatro personas represaliadas por el Estado neofranquista, -el presidente Lluís Companys, Salvador Puig Antich, Blanca Serra y Pablo Hasél. Así como «un reconocimiento internacional a Gandhi y Nelson Mandela». La Coordinadora también colgó la cara del alcalde Vila, además de un cartel invertido de los monarcas, una pancarta reivindicativa y dos esteladas. Una acción contra lo que la coordinadora califica de «colaboración» tanto del ayuntamiento como de la fundación con la monarquía española. La Coordinadora ha pedido explicaciones a ERC y sopesa expulsar a la formación que preside Oriol Junqueras.

Parte de la documentación que los Mossos han recogido en su atestado/QS

Una sanción, el origen

En el atestado de los Mossos, los instructores afirman que «se atribuye a los denunciados la supuesta participación en los hechos de colgar carteles y colgar esteladas en las fachadas del ayuntamiento y en una propiedad privada». «Además», añaden los agentes, «de colgar una imagen del alcalde del municipio y difundir mensajes en las redes sociales con el fin de reclamar públicamente el cobro de una sanción».

Consultados por El Món, fuentes de la Coordinadora aseguran que «no accedieron a ninguna propiedad privada» para realizar la acción. Y así lo hizo saber el primer citado, ayer en la comisaría de los Mossos d’Esquadra en su declaración. El contexto de aquella protesta es la sanción de 300 euros que el departamento de Interior impuso a los miembros de la Coordinadora por la manifestación convocada en Sant Martí Vell a raíz de la visita de los monarcas españoles, Felipe de Borbón y Letizia Ortiz, en el marco de la ceremonia de entrega de premios de la Fundación Princesa de Girona.

El pasado 11 de marzo miembros de la Coordinadora irrumpieron en el pleno para exigir el pago al alcalde Robert Vila del pago de la sanción. Puestos en contacto con el alcalde, este indica a El Món que «la denuncia se presentó como lo haría cualquier persona, a raíz de la actuación en la fachada municipal (pintadas y colocación de papeles)». «Se ha hecho siguiendo el procedimiento habitual», asegura. Vila es uno de los principales valedores de Marc Puigtió, el candidato junquerista como alcaldable de Girona, y la persona que prepara los cáterings de la Fundación Princesa de Girona.