Una abstención de ERC en una moción antimonárquica preocupa al partido en Girona

En el detalle está el concepto. Y si la cosa no estaba lo suficientemente crispada en ERC Girona en plena disputa por elegir al líder, que ha terminado con el caso en la mesa de la Comisión de Garantías del partido, ahora se ha sumado una polémica abstención. En concreto, la protagonizada por el grupo de ERC en Sant Martí Vell, liderado por el alcalde Robert Vilà, quien es uno de los principales defensores de Marc Puigtió, el candidato junquerista como alcaldable de Girona, y la persona que prepara los cáterings de la Fundación Princesa de Girona. El grupo municipal de los republicanos se ha abstenido en una moción antimonárquica presentada por el único grupo en la oposición, la CUP.

De hecho, esta moción debería haberse debatido en el pleno que debía celebrarse justo antes de la visita de los monarcas españoles, el pasado 24 de julio. Pero finalmente no se incluyó en el orden del día. Por ello, los dos concejales de Som Poble-CUP, el 16 de septiembre pasado, registraron una nueva solicitud para convocar un pleno extraordinario para debatir y votar la moción antimonárquica. Una petición que se hizo en base al reglamento municipal que determina un mínimo del 25% del pleno para obligar a celebrarlo. El pleno se ha celebrado hoy, y la moción ha salido adelante por los dos votos a favor de Som Poble-CUP y la abstención de ERC.

El portavoz de la coordinadora antimonárquica, Quim Tell, protesta frente a los Mossos / ACN

Un pueblo independentista

La moción recuerda que el consistorio está configurado por concejales de fuerzas republicanas e independentistas, «posicionándose claramente en contra de la monarquía». «Es responsabilidad de las formaciones políticas que representan esta voluntad popular, hacerla efectiva», añade el texto. Por lo tanto, reclama que se rompan relaciones institucionales que pueda tener el pueblo con la monarquía española y que se declare «Sant Martí Vell, pueblo república y antimonárquico”.

La CUP, impulsora de la moción, se sorprende de cómo los republicanos han podido votar en contra de esta moción cuando ERC precisamente, se vanagloria de ser una de las primeras fuerzas antimonárquicas y especialmente, antiborbónicas.