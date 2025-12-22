Parlón va enviar més mossos per protegir Felip VI que veïns té Sant Martí Vell

El cost de la monarquia espanyola es pot calcular de diverses maneres. Per exemple, el cost de la seguretat quan algun membre dels Borbons es desplacen a Catalunya. Com a mostra, la visita de Felip de Borbó i Leticia Ortiz, el passat 24 de juliol. Segons ha informat la consellera d’Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, a preguntes dels diputats de la CUP i d’ERC, amb motiu de la visita a Sant Martí Vell, al Gironès, els Mossos d’Esquadra van desplegar un operatiu conformat 330 efectius policials. Una xifra força superior, als habitants d’aquesta població que segons l’Institut d’Estadística de Catalunya té 270 habitants. Un operatiu que va identificar “tres líders” de la protesta convocada per la presència borbònica a Catalunya.
La resposta de Parlon a les peticions de cupaires i republicans detalla que l’operatiu es va acordar en un full de serveis signat el 22 de juliol, amb l’objectiu de “garantir el desenvolupament segur dels actes institucionals, realitzar els acompanyaments de les comitives reials i donar resposta a possibles incidents d’ordre públic”. Tot plegat per “gestionar i prevenir qualsevol eventualitat”. Cal tenir present que, a més, la casa reial espanyola disposa d’un servei de seguretat propi que integra la Guàrdia Reial, força operativa de l’Exèrcit, així com elements del Cos Nacional de Policia i de la Guàrdia Civil.
Les “concentracions”, els culpables
Seguint el relat de l’informe parlamentari presentat per Parlon, “aquesta cobertura es va planificar tenint en compte la previsió de concentracions contràries a la presència de la família reial, amb l’objectiu de preservar la seguretat del dispositiu i el desenvolupament dels actes institucionals”. El dispositiu de 330 membres dels Mossos va ser comandat pel cap de la Regió Policial de Girona i el cap de l’ABP del Gironès, que es va reunir fins a dues vegades amb l’alcalde de Sant Martí Vell, Robert Vilà, per explicar les afectacions que hi podria haver, especialment pel que fa a la mobilitat, i que les que tindria el dispositiu policial per la població. Unes afectacions, sobretot, en la mobilitat, tot i que la consellera es vanta que l’autobús de línia es va poder aturar i que el dispositiu va ser “permeable”.
En tot cas, Parlón justifica les tres identificacions que els Mossos van dur a terme d’una convocatòria de protesta no comunicada oficialment, que finalment es va concentrar al municipi de Juià. “Tot i la manca de comunicació prèvia preceptiva, des del primer moment es va oferir a les persones concentrades la possibilitat de desplaçar-se per un itinerari segur i amb acompanyament policial, amb la finalitat de facilitar l’exercici del dret de manifestació sense interferir en els actes institucionals”, assegura la consellera. “Malgrat tot, el grup convocat va rebutjar l’itinerari indicat i va accedir al perímetre de seguretat a través de corriols i zones boscoses, situant-se molt a prop de la masia on havien d’arribar les comitives reials”, informa.
“En arribar a l’entrada del nucli de Sant Martí Vell, els manifestants van asseure’s a terra, bloquejant l’única via d’accés”, retreu Parlon. Després d’activar el grup de mediació, i “aplicant la força mínima indispensable” és van ubicar les persones a poca distància del punt on eren”. També relata que “una vegada les comitives reials van abandonar el municipi, la protesta es va donar per desconvocada i els manifestants que encara romanien al lloc van marxar voluntàriament”. A més, segons Interior, no consta cap falta de respecte per part dels Mossos, ni cap manifestant lesionat ni cap problema amb l’ús de la llengua.