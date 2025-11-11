La seu de Calàbria s’ha imposat. L’aparell de la formació en l’àmbit nacional ha fet el sord a les tres impugnacions presentades al resultat de les primàries per ser alcaldable de Girona. Així s’ha entronitzat Marc Puigtió com a candidat a la ciutat a les municipals del 2027, liderant una plataforma batejada com a “Moviment Gironí” on no apareixen les sigles de la formació. Puigtió va ser un dels homes forts d’Oriol Junqueras durant la campanya interna i un dels que va participar en l’acte d’Olesa de Montserrat on va presentar el tiquet electoral amb Elisenda Alamany.
D’aquesta manera, la comissió de Garanties, que presideix Patrícia Gomà, qui no té gaire bona relació amb l’altre candidat, Adam Manyé, ha desestimat les impugnacions i no ha fet cas de l’escàndol de l’allau d’altes de militància mentre durava el procés d’impugnació. En concret, Puigtió es va imposar per un sol vot perquè la sindicatura electoral local va anul·lar un vot on hi havia un adhesiu amb el logo d’ERC, i no una X amb bolígraf, sobre del nom de l’altre candidat. De fet, diverses veus asseguren que van desaparèixer els bolígrafs del lloc de votació.
Tres impugnacions, una decisió
El resultat va fer saltar com una molla la militància històrica de Girona que va presentar tres impugnacions, una signada per quatre militants amb moltes hores de vol a l’assemblea local. Segons informa ERC, el vot amb l’adhesiu s’ha considerat “anul·lat correctament tenint en compte la jurisprudència de la Junta Electoral Central (JEC) que s’aplica per analogia a totes les convocatòries electorals”. Per tant, ratifica Puigtió com a candidat. De fet, un candidat que es manifesta contra l’equip de govern de Girona del qual els republicans en formen part.
Després de conèixer la decisió, Puigtió ha tret valor a les impugnacions i les ha atribuïdes a la voluntat de generar soroll al voltant del procés. El ja alcaldable per ERC -tot i que ell sempre ha defensat que vol anar als comicis amb les sigles de Moviment Gironí- ha destacat que tot es va desenvolupar “dins el marc establert pel reglament del partit” i ha destacat que la mesa electoral de les primàries “va garantir en tot moment la transparència i correcció del procediment”. Puigtió, que va ser alcalde de Sant Julià de Ramis, on encara és regidor i de retruc membre del plenari del Consell Comarcal del Gironès, ha assegurat que Moviment Gironí i ERC són “dues realitats amb camins propis però amb valors compartits”.