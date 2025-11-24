Divisió a ERC Girona per la llista que el partit presentarà a les municipals del 2027 a l’alcaldia de Girona. Després que els republicans hagin celebrat unes primàries força polèmiques per escollir el cap de llista, el perdedor de les mateixes (per un sol vot), Adam Manyé, ha proposat a qui es va imposar, Marc Puigtió, repartir-se les persones que formaran part de la candidatura a l’Ajuntament de Girona. Puigtió, l’home fort del junquerisme a Girona, ho ha descartat: “La credibilitat no neix del repartiment intern”, ha dit.
Acabo de publicar “Renovar per avançar”, un article que parla de projectes, d’energia i de futur. ✨— Marc Puigtió (@MarcPuigtio) November 24, 2025
T’agradaria llegir-lo? 👀📖 pic.twitter.com/9KAy1PKU0B
Manyé, exdelegat d’Educació, ha enviat una carta a la militància en la qual planteja que els nombres parells de la llista sigui gent del seu equip. Per tal de facilitar l’entesa, Manyé s’ha autodescartat i no formaria part d’aquest tracte. Puigtió ha respost Manyé en un article penjat a les seves xarxes socials en el qual afirma que cal “renovar per avançar” i que no importen “les cadires ni les posicions” sinó “la visió i les ganes de construir un futur millor”.
Manyé va aconseguir a les primàries 27 vots, mentre que Puigtió se’n va endur 28. Les primàries a la ciutat van estar envoltades de polèmica perquè hi va haver una papereta, que duia un adhesiu amb el nou logotip del partit damunt el nom de Manyé, que es va declarar nul·la, ha recollit l’ACN.
La Comissió de Garanties d’ERC avalar el procés
La Comissió de Garanties d’ERC va avalar el procés, i després de desestimar les tres impugnacions que es van presentar, va ratificar l’exalcalde de Sant Julià de Ramis (Gironès) com a cap de llista per al 2027. La resolució va concloure que les primàries es van fer com pertocava, que no es van vulnerar ni els estatuts ni el reglament del partit, i que el vot amb l’adhesiu era nul de ple dret.
En opinió de Manyé, repartir-se la llista a l’alcaldia “reflectiria allò que la militància va expressar a l’assemblea”. “Tant de bo es pugui atendre aquest oferiment i es pugui recosir el partit”.
D’altra banda, Puigtió sosté que “en qualsevol projecte col·lectiu arriba un moment en què cal tornar a mirar endavant amb renovació i energia”. I que allò que importa “no són les cadires ni les posicions, sinó la visió i les ganes de construir un futur millor”. El líder de Moviment Gironí, i també alcaldable per a les municipals, subratlla a l’escrit que “la credibilitat no neix del repartiment intern” -en clara al·lusió a la proposta de Manyé- “sinó de la força d’unes idees que il·luminen el camí”.
Crisi a la Federació de Barcelona
La crisi que s’ha viscut a les primàries d’ERC a Girona ha coincidit amb l’onada de dimissions a la Federació d’ERC a Barcelona. Divendres passat, vuit de les 13 persones de la direcció van plegar per discrepàncies amb la presidenta de la Federació, Creu Camacho. Els dimissionaris van acusar Camacho de tenir una “estratègia pròpia i no consensuada amb l’equip” i d’adoptar “decisions unilaterals”. Els dirigents que van plegar són el secretari general, Miquel Colomer, Quim Bosch, Nil Font, Agnès Russiñol, Rosa Suriñach, Sheila Vidal i Max Zañartu i Esther Martín.