Van mal dades a ERC a Girona després de l’assemblea que s’ha celebrat aquest dimarts, que ha escollit la nova direcció que tindrà com a president Salva Romero. Un conclave que arribava després de la dimissió en bloc de la direcció arran de l’anunci de moció de censura per part d’un sector de la militància procliu a Marc Puigtió, alcaldable de la formació per al 2027 i que va ser afavorit pel binomi de l’executiva regional, en mans de Pau Preses i la diputada Laia Cañigueral.
La fins ara direcció local d’ERC a la ciutat va anunciar aquest dilluns la seva dimissió a través d’un dur comunicat on apuntaven falta de democràcia per una moció de censura que havien presentat militants de nova fornada de l’entorn de Puigtió. Uns militants que havien fet crèixer els cens de la formació a la ciutat i que donaven al candidat -que té el suport de la seu nacional del partit- la serenor de tenir el control majoritari dels carnets amb dret a vot de l’assemblea local.
Finalment, s’ha celebrat l’assemblea extraordinària per “substanciar la moció de censura” a la qual ha assistit Pau Morales, un dels membres de l’estat major del partit encarregat de posar ordre. La moció havia estat presentada per un 56% de la militància gironina. La nova direcció ha obtingut els vots de la meitat del cens del la secció local de la capital gironina. Romero tindrà Annabel Moya com a secretària general. Els dimissionaris han emès un nou comunicat on critiquen la celebració de l’assemblea i asseguren que la nova executiva “neix de la voluntat d’imposar i mantenir la divisió”. Les crítiques creuades continuen in crescendo.
Batussa entre sectors
Fonts de la nova direcció asseguren que les xifres mostren un resultat “demolidor”. En concret de 52 vots emesos, 48 vots a favor de la nova direcció local, 3 vots en blanc i 1 vot en contra. “Cal recordar que en el procés d’elecció anterior el resultat que va dur aquell equip a dirigir la secció local de Girona va ser de 21 vots favorables”, remarquen les mateixes fonts. De fet, la nova direcció, amb la complicitat de Calàbria, no s’està de retreure a la direcció dimissionària manca de col·laboració per promocionar l’alcaldable.
“És hora de treballar conjuntament amb el cap de llista per oferir a Girona un projecte de ciutat en positiu i situar l’actual situació de paràlisi producte del fet que l’executiva no s’havia posat a treballar amb el candidat triat per la militància, que en aquest cas no corresponia a l’aposta que havia fet l’anterior direcció“, sentencien. “Una situació que només debilitava el partit, i així ho ha interpretat una folgada majoria que ha optat per iniciar el treball necessari i enfortir el projecte de cara als reptes del 2027”, afegeixen.
Per la seva banda, els dimissionaris avisen que la nova direcció i la seu nacional els han ”donat la raó pel que la falta de garanties”. “Poden estirar tant com vulguin la normativa interna però això no canvia que l’article 146.6 del Reglament de Règim Intern diu clarament que, si dimiteixen el 50 % dels membres, s’ha de convocar necessàriament una assemblea local en el terme màxim d’un mes per escollir una nova executiva”, argumenten. En canvi des de seu nacional creuen que si hi ha una moció de censura presentada en temps i forma no es poden celebrar “eleccions” a una nova direcció.
“Oportunitat perduda”
Els dimissionaris consideren que el sector del partit de Puigtió “han perdut una oportunitat d’or perquè la nova executiva nasqués d’un procés ordinari amb totes les garanties i que pogués transmetre, ni que fos només estèticament, voluntat de suma, de tancar ferides i de reconstruir confiances”. “Han preferit el control total 10 dies abans que començar a tancar files i mirar cap al futur en positiu”, critiquen. D’aquesta manera consideren que “aquesta executiva neix tacada, d’un procés que tenia com a únic objectiu anar contra l’executiva anterior, gestat amb l’aval de militants amb dubtós arrelament a la ciutat”. “Neix de la voluntat d’imposar i mantenir la divisió”, sentencien.
“Som molts els militants que no hem volgut legitimar aquest procés mancat de garanties com demostra el fet que, tot i la incorporació de 22 nous militants (que representen un 20,6% del cens) i que en aquest cas podien votar les persones no residents a Girona però adscrites a la Secció Local, a la votació de la moció de censura hi van participar molts menys militants que en l’elecció de la persona cap de llista”, emfatitzen. Seguint aquests números, recalquen que “malgrat que a l’assemblea d’aquest dimarts el cens era molt superior -de 83 en l’elecció del cap de llista a 107 d’aquest dimarts- han participat a l’assemblea menys militants (de 58 s’ha passat a 52)”. “La participació s’ha situat per sota del 50%, fet que demostra que una part important de la militància no ha volgut legitimar aquesta votació mancada de garanties”, avisen.