Aquí no hay quien viva va canviar la vida de tots els seus actors, que de sobte van passar a ser dels més coneguts de tota Espanya. La sèrie d’Antena 3 va ser tot un èxit i, per això, molts d’ells encara es dediquen a la interpretació en primera línia. D’altres, però, no han tingut tanta sort i s’han hagut de buscar la vida perquè van deixar de trucar-los quan va baixar el suflé. És el cas d’Eduardo García, per exemple, el jovenet que interpretava el paper del nen faltón, Josemi, que sempre repetia aquell “Tranquilita, eh” que el va fer famós.
Quan va acabar aquella experiència televisiva, va optar per deixar el món de les sèries i va provar sort en la música. Es va fer raper i va acabar rebent moltes crítiques, sobretot perquè en un dels videoclips apareixia consumint droga. Poc després, acabaria confessant que havia tingut una mala vida per culpa de les males companyies i les estones al carrer sense supervisió.
En una de les lletres d’aquestes cançons que va escriure, deia que part de culpa la tenia l’explotació laboral que va patir quan era molt petit: “Jornades de 24 hores quan encara era menor d’edat… No em vas donar les gràcies i de les hores extres millor no parlar-ne. Un altre t’hauria denunciat i tota la pasta t’hauria tret“.
Han estat uns quants els intèrprets d’aquella famosa sèrie de la comunitat de veïns que han lamentat, públicament, que les condicions de la sèrie no eren les millors precisament. Si a aquests problemes li sumes l’edat d’aquest actor, la cosa es complica encara més i les conseqüències poden ser encara pitjors.
Què fa ara Eduardo García, el Josemi d’Aquí no hay quien viva?
Sempre ha considerat que aquelles jornades eternes de rodatge van afectar-lo, d’igual manera que tot el que va arribar a veure sent massa petit. Ara, allunyat de la petita pantalla i de la música, ha concedit una entrevista que serveix per saber què està fent ara mateix. La sorpresa? Que ni tan sols arriba a final de mes: “He hagut de tornar a viure a casa dels meus pares, en un poble de Toledo, i estic treballant com a cambrer“, ha dit a TardeAR de Telecinco.
Eduardo García ha patit problemes econòmics i, per això, ha requerit de l’ajuda dels pares: “M’ajuden i em mantenen com poden. Els meus ingressos són mínims“. Una situació complicada que encara està lluny d’arreglar-se o, almenys, això fan pensar aquestes últimes declaracions.