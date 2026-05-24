El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
Un actor d’‘Aquí no hay quien viva’, sense diners i a casa dels pares
Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
24/05/2026 10:54

Aquí no hay quien viva va canviar la vida de tots els seus actors, que de sobte van passar a ser dels més coneguts de tota Espanya. La sèrie d’Antena 3 va ser tot un èxit i, per això, molts d’ells encara es dediquen a la interpretació en primera línia. D’altres, però, no han tingut tanta sort i s’han hagut de buscar la vida perquè van deixar de trucar-los quan va baixar el suflé. És el cas d’Eduardo García, per exemple, el jovenet que interpretava el paper del nen faltón, Josemi, que sempre repetia aquell “Tranquilita, eh” que el va fer famós.

Et pot interessar

Quan va acabar aquella experiència televisiva, va optar per deixar el món de les sèries i va provar sort en la música. Es va fer raper i va acabar rebent moltes crítiques, sobretot perquè en un dels videoclips apareixia consumint droga. Poc després, acabaria confessant que havia tingut una mala vida per culpa de les males companyies i les estones al carrer sense supervisió.

En una de les lletres d’aquestes cançons que va escriure, deia que part de culpa la tenia l’explotació laboral que va patir quan era molt petit: “Jornades de 24 hores quan encara era menor d’edat… No em vas donar les gràcies i de les hores extres millor no parlar-ne. Un altre t’hauria denunciat i tota la pasta t’hauria tret“.

L'actor interpretava el Josemi, un dels més carismàtics de la sèrie - Antena 3
L’actor interpretava el Josemi, un dels més carismàtics de la sèrie | Antena 3

Han estat uns quants els intèrprets d’aquella famosa sèrie de la comunitat de veïns que han lamentat, públicament, que les condicions de la sèrie no eren les millors precisament. Si a aquests problemes li sumes l’edat d’aquest actor, la cosa es complica encara més i les conseqüències poden ser encara pitjors.

Què fa ara Eduardo García, el Josemi d’Aquí no hay quien viva?

Sempre ha considerat que aquelles jornades eternes de rodatge van afectar-lo, d’igual manera que tot el que va arribar a veure sent massa petit. Ara, allunyat de la petita pantalla i de la música, ha concedit una entrevista que serveix per saber què està fent ara mateix. La sorpresa? Que ni tan sols arriba a final de mes: “He hagut de tornar a viure a casa dels meus pares, en un poble de Toledo, i estic treballant com a cambrer“, ha dit a TardeAR de Telecinco.

Eduardo García ha patit problemes econòmics i, per això, ha requerit de l’ajuda dels pares: “M’ajuden i em mantenen com poden. Els meus ingressos són mínims“. Una situació complicada que encara està lluny d’arreglar-se o, almenys, això fan pensar aquestes últimes declaracions.

'Aquí no hay quien viva'

Més notícies
Notícia: Canvi de vida radical per a un dels actors d’‘Aquí no hay quien viva’
Comparteix
El Josemi, qui fos un dels personatges més estimats de la sèrie, ara es dedica al món de l’hostaleria
Notícia: Loles León explica per què va deixar &#8216;Aquí no hay quien viva&#8217;
Comparteix
L'actriu catalana reconeix, per primer cop, quin va ser el motiu de la seva desaparició de l'exitosa sèrie d'Antena 3
Notícia: Mor Eduardo Gómez, actor d&#8221;Aquí no hay quién viva&#8217; i &#8216;La que se avecina&#8217;
Comparteix
Notícia: Canvi radical d&#8217;una actriu d&#8217;Aquí no hay quien viva: ara, matemàtica
Comparteix
La intèrpret també havia col·laborat a 'LQSA', una interpretació que va abandonar per ser professora

Comparteix

Icona de pantalla completa