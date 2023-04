Canvi radical d’una actriu d’Aquí no hay quien viva: ara, matemàtica

Aquí no hay quien viva ha ajudat molts actors i actrius a fer-se un nom i guanyar popularitat. La icònica sèrie d’Antena 3 tenia una plantilla molt àmplia, entre la que hi havia Sofía Nieto. La intèrpret feia el paper de Natalia Cuesta, la filla paveta de José Luis Gil i Loles León.

Va estar des de l’inici de la ficció fins que va acabar el 2006, moment en el qual va decidir acompanyar els altres en el pas a La que se avecina de Telecinco. En aquella sèrie feia d’ajudanta en la perruqueria de l’Araceli. Quan aquesta actriu va marxar, van haver de col·locar-la en un altre paper secundari que no va fer el pes i el seu personatge va quedar en l’oblit.

Sofía Nieto era l’ajudant de la perruqueria | Telecinco

Sofía Nieto va experimentar un canvi de vida després de La que se avecina

L’actriu va decidir abandonar la carrera d’interpretació, tot i que havia tocat el cel a Espanya en aconseguir treballar en dues de les sèries d’humor més seguides i aplaudides dels darrers anys. En veure que es quedava sense feina a televisió, va optar per centrar-se en una passió totalment diferent.

Sofía Nieto era una apassionada de les matemàtiques, un àmbit que domina tal com demostra el premi extraordinari que va guanyar després de treure’s el doctorat en matemàtiques. Va arribar a fer de professora, feina a la qual va dedicar-se des del 2010 quan va impartir classe d’àlgebra lineal i càlcul. Fórmula TV diu que des del 2016 ha preferit desaparèixer de la vida pública i que, actualment, no se sap què fa perquè ni tan sols té perfils a les xarxes socials.

Saber que compaginava el talent d’actriu amb la facilitat per fer càlculs complicats ha sobtat moltíssim, ja que no té el típic perfil de professora de matemàtiques. Una doble vida que va ajudar-la a tenir futur després del “no” a la sèrie, que va eliminar el seu personatge d’un dia per l’altre.