Shakira canvia radicalment d’actitud en la reaparició pública

Shakira ha reaparegut públicament a l’aeroport de Barcelona després d’unes setmanes sense saber-se res d’ella. La cantant ha mantingut un perfil molt baix des que es confirmés la separació de Gerard Piqué i no ha volgut parlar amb la premsa sobre el tema. Els fotògrafs l’han perseguit a tot arreu que ha anat, el que ha permès que se la veiés visiblement trista i decaiguda durant tot l’estiu.

Les fotos que publica avui Europa Press no tenen res a veure amb les anteriors, per això, ja que se la pot veure molt més animada i somrient. El que no ha canviat són les seves poques ganes de parlar, ja que tampoc ara ha complert els desitjos dels periodistes del cor que sospiren per les seves primeres declaracions.

Li han preguntat sobre l’oficialització de la relació de Gerard Piqué i Clara Chia, a qui ja ha introduït en el seu grup d’amics. Com era d’esperar, l’artista colombiana ha optat per no dir res al respecte. Amb els que sí que ha parlat ha estat amb els fans que l’esperaven a la zona d’arribades, als qui ha saludat amablement i amb qui s’ha aturat per fer-se fotos.

#VÍDEO | Shakira llega a Barcelona y sonríe, por primera vez, ante las informaciones de Gerard Piqué y Clara Chía https://t.co/RkoCJ3BF1Y pic.twitter.com/Msy4arsHGq — CHANCE (@CHANCE_es) September 8, 2022

Centrada en la cura dels fills i en la seva carrera musical, Shakira opta per intentar deixar enrere el gran escàndol de la seva separació. Aquests darrers dies comença a parlar-se de la possible col·laboració que hauria signat amb Bizarrap, un dels productors argentins més aclamats dels últims mesos.

Shakira, preocupada per l’estat de salut del pare

La família de Shakira no l’ha deixat sola des que sortís a la llum la ruptura el passat mes de juny. La cantant sempre ha estat molt unida als pares, els que viuen molt a prop seu des de fa uns anys. Darrerament ha estat encara més a sobre d’ells per l’estat de salut del pare, que travessa un moment complicat amb diverses hospitalitzacions.

Shakira està preocupada per ell, amb qui ha publicat una fotografia en el seu perfil d’Instagram que acompanya d’un text molt maco amb el que felicita el seu aniversari: “Felicitats a l’heroi de la meva vida. Pare has passat el coronavirus, dues caigudes i dues operacions. Ha estat molt tot el que ha passat aquest any i encara continues als teus 91 anys ensenyant-me cada dia la resiliència i l’amor sense límits“.

Shakira envia el seu suport al pare | Instagram

Una Shakira entregada a la família, els qui han patit al seu costat uns mesos complicats.