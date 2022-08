La cronologia completa i sorprenent de la ruptura de Gerard Piqué i Shakira

Gerard Piqué i Clara Chia han oficialitzat la relació només dos mesos després de confirmar-se la separació del futbolista i Shakira. Per tant, això ha donat peu a pensar que podrien haver començat l’aventura abans de la ruptura tal com se sospitava en un principi. Ara bé, sembla que el camí de la parella fins a arribar aquí no ha estat tan senzill com sembla. A El Programa de Ana Rosa han explicat que van començar una aventura fa uns mesos i que, després de rumiar-s’ho molt, el futbolista hauria trencat amb la jove cambrera per apostar per continuar amb Shakira. Què va passar llavors? Com és que ara tornen a estar junts?

La periodista Marisa Martín-Blázquez explica la cronologia dels fets: Gerard Piqué i Clara comencen una aventura, el futbolista trenca amb ella per donar una segona oportunitat a la relació amb Shakira, Clara s’embolica amb un altre noi per posar-lo gelós i, finalment, Gerard Piqué trenca amb Shakira per tornar amb la Clara. Tota una telenovel·la de la que hem sabut més detalls.

Així va gestar-se la separació de Gerard Piqué i Shakira | Europa Press

Així ha estat la cronologia de la ruptura de Gerard Piqué i Shakira

Les primeres imatges de Gerard Piqué i Clara en públic daten de febrer, quatre mesos abans del comunicat de Shakira en què confirmava que s’estava separant del futbolista. Poc després, ell hauria decidit deixar l’aventura: “Gerard Piqué es va comprometre a reforçar la seva relació amb Shakira i tirar endavant”. Hauria estat llavors quan la jove Clara, que se sentiria “molt malament per la ruptura” hauria tingut un affaire amb un altre noi. Gerard Piqué, en assabentar-se, hauria corregut als seus braços: “La va trucar i li va dir que volia reiniciar la relació. Va parlar amb els pares i amb els germans i els va anunciar que la relació amb Shakira estava trencada. Va ser llavors quan la família li va recomanar que fes el que necessités per ser feliç”.

I mentrestant, Shakira sense saber res de la infidelitat. Expliquen que la cantant era conscient que la relació no travessava la seva millor època i que per això va proposar a Gerard Piqué que anessin a teràpia de parella per intentar arreglar-ho. Ella hauria començat a sospitar que podria haver-hi una altra noia en veure que ell es negava a acudir al terapeuta junts: “Abans d’emetre el comunicat, la cantant hauria insistit en solucionar les coses i ell deia que no hi havia res a fer. Shakira triga un mes en fer-ho oficial perquè aprofita aquells dies per demanar-li que ho intentessin. Finalment, hauria sabut que Gerard Piqué tenia una aventura “important” amb Clara Chia i hauria desistit”.