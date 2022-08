Gerard Piqué, captivat per una qualitat de la nòvia “que no té Shakira”

La nova relació de Gerard Piqué i Clara Chia acapara tota l’expectació mediàtica dels darrers dies. La parella va decidir deixar d’amagar-se i van assistir a un concert a Puigcerdà, on van deixar-se veure mentre es feien petons i un munt d’abraçades. Poc després van acudir junts a la boda d’un amic del futbolista, el que va permetre que un fotògraf els captés arribant-hi de la mà en la foto més nítida que se’ls hi ha fet. Des de llavors tothom parla sobre el tema, també en els programes de televisió. La primera sorpresa? Que una amiga de la nova parella de Gerard Piqué hagi parlat amb la premsa.

Sálvame ha aconseguit el testimoni d’una amiga de la Clara, que dona detalls sobre els inicis de la seva relació: “Gerard i Clara es van conèixer en un bar musical del carrer Tuset, en el que ella feia de cambrera a finals del 2021. Va ser un enamorament a primera vista. Ell es va quedar captivat per ella i li va oferir que fes la beca en la seva empresa Kosmos, ja que ella li va dir que estava estudiant relacions públiques. A Gerard Piqué ja no li importa que els vegin i, de fet, ahir mateix van sopar en un restaurant a Barcelona sense amagar-se“.

Gerard Piqué i la xicota, a la portada de la revista ¡Hola!

Clara Chia, molt integrada en el grup d’amics de Gerard Piqué

Un cop van començar a treballar junts, haurien començat a conèixer-se més… fins al punt d’iniciar una relació. El titular més potent d’aquestes declaracions, però, té a veure amb Shakira. I és que l’amiga sap que a Gerard Piqué li agrada que la nova nòvia no s’assembli a Shakira: “La Clara està integrada en el seu grup d’amics i en l’empresa en què treballa. Aquesta és una cosa que Shakira mai no ha aconseguit, ja que tampoc no ha connectat amb les altres dones dels futbolistes. A ell el que li agrada és que la Clara s’hagi integrat tan bé amb els seus amics i és per això que li va demanar que l’acompanyés a la boda. Ells van ser els primers en marxar, per això, ja que ell l’endemà havia de jugar amb el Barça”.

A la boda haurien estat ballant junts i també per separat. De fet, diuen que ella s’ho va passar genial perquè a la boda també hi havia un grup d’amics seus, els companys que estan amb ella a l’empresa del xicot: “Es va veure molta complicitat entre ells, tendresa i diversió”. Una parella que sembla que continuarà deixant-se veure sense vergonya a partir d’ara, una formalitat que no estaria agradant gens a Shakira i que podria complicar encara més el seu divorci i judici posterior per la custòdia dels fills.