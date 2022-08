Shakira, enfadada amb la mare: “Encara confia en una reconciliació”

Shakira i Gerard Piqué han afrontat la ruptura de maneres totalment oposades. El futbolista blaugrana es passeja de la mà de la nova nòvia i es fan petons en públic sense vergonya, mentre que la cantant ha optat per quedar-se en un segon pla i pràcticament no se l’ha vist. En les darreres imatges que s’han captat d’ella, de fet, se la pot veure visiblement apagada i trista mentre passava la tarda en un parc amb els nens.

Aquest dimecres es publicaven unes fotografies de Gerard Piqué i la nòvia junts en una boda i, poques hores després, Shakira reapareixia en cotxe davant les càmeres. Se la veia amb roba esportiva, gorra i un petit somriure. No va voler parlar amb la premsa, però la imatge ha estat molt comentada. De moment sembla que ella es vol prendre les coses amb calma i que continua sense voler concedir declaracions al respecte.

En aquests moments tan durs, les seves amigues no la deixen sola. La seva entrenadora personal, per exemple, coneix tota la història de desamor, tenint en compte que va començar a fer esport amb ella poc abans que comencés a sortir amb el futbolista. Ha estat ella l’acompanyant de l’última aparició en públic de Shakira, a qui va acompanyar a un partit de pàdel amb els nens per desconnectar de tots els problemes que arrossega.

Shakira reapareix després de les fotos de Gerard Piqué | Europa Press

Shakira fa esport amb els fills | Europa Press

La mare de Shakira encara confia en una reconciliació

Ara bé, qui li estaria donant molts maldecaps és la mare. Ella no deu acabar de ser conscient de tot el que està passant, ja que fonts pròximes a la família asseguren que encara confia en una reconciliació de Shakira i Gerard Piqué. L’artista li estaria deixant clar que no hi ha cap possibilitat, tal com explica La Razón: “Shakira li ha dit a la mare per activa i per passiva, que deixi de comentar en els mitjans de comunicació que espera una reconciliació matrimonial. La cantant està molt dolguda amb l’exhibició pública del pare dels fills amb la Clara, ho considero una provocació innecessària”.