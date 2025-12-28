Què poden tenir en comú Com si fos ahir i Aquí no hay quien viva? Més enllà de ser dues sèries d’entreteniment, una de la televisió pública catalana i l’altre un clàssic d’humor de la televisió espanyola? Les relacions entre els personatges, companys d’institut i veïns, són les que marquen el ritme d’ambdues sèries, molt estimades pels seus respectius fans. Per tant, quin vincle podria unir aquestes dues sèries?
Adrià Collado és un actor català que ha estat protagonista les darreres dues temporades de Com si fos ahir amb el seu paper com a Miqui i la trama a dues bandes amb la Sílvia (Montse Germán), la cunyada de la seva dona, la Neus (Mercè Martínez). Els espectadors van patir durant mesos esperant que la gran bomba esclatés, i els resultats van ser desastrosos. Amb una mica de temps i les converses de la Neus, la parella va aconseguir arreglar-se tot i que en aquesta novena temporada l’inici d’una nova amistat podria ensorrar el seu matrimoni.
Quina relació té amb la sèrie ‘Aquí no hay quien viva’?
A Aquí no hay quien viva, l’Adrià va donar vida a una de les parelles més icòniques de la sèrie al costat de Luis Merlo. Interpretaven la parella formada per Mauri i Fernando, una de les primeres parelles homosexuals de la sèrie espanyola que també va convertir-se en un referent per a moltes generacions.
Una picada d’ullet a una parella icònica
Ha estat durant la temporada número 15 de La que se avecina, un altre clàssic de les sèries espanyoles, en què s’ha viscut una picada d’ullet a la parella que formaven en l’altra sèrie. A La que se avecina, tots dos es retroben amb uns nous papers, Bruno i Sergio. Ben bé després de vint anys del final de l’anterior sèrie, tots dos actors es creuen en una escena en què sembla que es recorden d’una vida passada.
En aquesta escena emotiva tots dos sembla que es recorden entre ells, però creuen que és per la seva figura com a personatges famosos. En Bruno és pianista internacional i el Sergio fa un paper en una telenovel·la molt coneguda. Després d’intercanviar unes paraules, s’acomiaden i gairebé es fan un petó, admetent que “no són gais”, un altre missatge que recorda el paper com a parella sentimental que havien interpretat. La realitat és que és una picada d’ullet a la seva relació formada a Aquí no hay quien viva, un passat compartit per ambdós intèrprets que han decidit recordar de manera breu en un dels capítols de l’anterior temporada de la sèrie i que molts fans han sabut lligar.
Quins projectes ha fet l’actor Adrià Collado més enllà de les sèries?
Adrià Collado és molt recordat pel seu paper de Fernando a Aquí no hay quien viva i per interpretar el personatge de Sergio Arias a La que se avecina, però quins altres papers ha fet l’actor barceloní? A més a més de la trama del Miqui a Com si fos ahir, Collado, llicenciat en Geografia i Història i Antropologia a la Universitat Autònoma de Barcelona, ha format part de sèries tan conegudes com Oh, Espanya o Estació d’enllaç. Entre els títols de pel·lícules on ha participat destaca Mensaka, páginas de una historia, Atómica, Hermanas, Fumata o Películas para no dormir: para entrar a vivir, entre d’altres. Tot plegat, un actor català que forma part de la sèrie més exitosa de la sobretaula de TV3 i que ha format part de sèries molt aclamades que han incorporat una picada d’ullet a una de les parelles més icòniques que formen part de la seva història.