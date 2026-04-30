Sergio Dalma ha sido el último invitado de La Revuelta de David Broncano, una intervención que ha servido para que los fans más curiosos descubran cuánto dinero tiene en el banco y el número de relaciones sexuales que ha mantenido el último mes. El exitoso cantante de Sabadell, conocido también internacionalmente gracias al éxito de temas como Bailar pegados, ha reconocido que ha llegado a hacer mucho dinero. Eso sí, no ha sido de ahorrar mucho: «He sido muy loco y he gastado mucho dinero… No te diré cuánto dinero tengo exactamente, pero en números rojos no estoy«.
Sí que ha dado más detalles respecto a su vida íntima. Sobre su juventud, ha confesado que era de aquellos que se daba placer a sí mismo muchas veces: «Lo hice tanto, que me quedé así de pequeño», ha dicho bromeando. No tiene una actividad sexual muy activa ahora, según dice: «Yo soy mucho de guardar. A estas edades buscas más la calidad que la cantidad y dicen que debes concentrar el semen para mejorar su calidad. Estamos a día 29, así que voy cargado«, ha soltado sin vergüenza. ¿Otra confesión? Que le gusta mucho el petting, la técnica de estimularte con besos y caricias sin penetración.
Ha hecho gracia que Sergio Dalma dijera que, cuando era más joven, le encantaba salir de fiesta: «Ahora me veis como un hombre serio, pero tengo medallas por beber en porrón«. Y no ha dudado en mostrar cómo lo hace. El presentador, David Broncano, también se ha atrevido a imitarlo pero ciertamente no con tanta gracia como su invitado.
¿Cómo fueron los inicios de Sergio Dalma en la música?
En esta entrevista en TVE, el cantante catalán también ha recordado cómo fueron sus inicios. Ha triunfado mucho en la música, pero en los primeros intentos de hacerse famoso no lo tuvo fácil: «A mí me han lanzado tomates al escenario». «Me han lanzado de todo, te lo juro, incluso piedras… pero también ropa interior. Estaban limpias, eso sí«.
Sus fans han reído con todo lo que ha contado el artista, que siempre suele ser muy generoso cuando concede una entrevista. Que se le haya visto tan sincero y desinhibido ha sorprendido, por eso, ya que hace gracia que demuestre que es más abierto de lo que puede parecer a primera vista.