Aurelio Rojas, cardiólogo: «Incluir estas cuatro frutas en tu dieta es el interruptor natural para tu metabolismo»

Seguro que te ha pasado. Intentas cuidarte, cierras la boca y, de repente, un hambre voraz te ataca a media tarde, echando por tierra todo tu esfuerzo. Perder peso no es solo una cuestión de voluntad, sino de hormonas.

Existe una creencia muy peligrosa que circula por los gimnasios y grupos de WhatsApp: que la fruta engorda por su azúcar. Nada más lejos de la realidad. De hecho, hay una selección de ellas que actúan como un interruptor biológico para tu metabolismo.

El Ozempic natural que ya tienes en tu nevera

El cardiólogo Aurelio Rojas ha encendido las redes sociales con una revelación que muchos callan. Según el experto, no hace falta recurrir a fármacos de moda como Wegovy o Mounjaro si sabes qué poner en tu plato de postres. (Sí, nosotros también pensábamos que era mucho más complicado).

La clave reside en una hormona llamada GLP1. Estos medicamentos tan famosos lo que hacen es simular su función para que no sientas hambre. Pero, ¿y si te dijera que puedes estimularla de forma totalmente orgánica y sin gastar una fortuna en la farmacia?

El doctor Rojas es claro: ciertas frutas tienen el poder de activar esta hormona de manera natural, mejorando la sensibilidad a la insulina y favoreciendo que tu cuerpo deje de almacenar grasa para empezar a quemarla de una vez por todas.

Cuidado con los mitos: la fruta no es el enemigo. El verdadero error es eliminarla y privar al cuerpo de los fitonutrientes que regulan nuestra ansiedad por la comida y nos mantienen con energía durante todo el día.

Adiós al estrés, hola a la báscula amiga

Pero el beneficio no se queda solo en el peso. Estas joyas de la naturaleza tienen un índice glucémico bajo. Esto significa que, al comerlas, no sufres aquellos picos de azúcar que luego te dejan sin energía y con unas ganas locas de asaltar la despensa.

Además, el cardiólogo apunta a un factor que solemos olvidar cuando queremos adelgazar: el cortisol. Si vives estresada, tu cuerpo se bloquea y se niega a soltar ni un gramo de grasa. Estas frutas ayudan a bajar los niveles de la hormona del estrés, facilitando el camino hacia tu objetivo físico.

Refuerzan tus defensas con dosis masivas de vitamina C y, lo mejor de todo, no tienen efectos adversos. Es medicina preventiva que tiene un sabor delicioso y que cuida directamente nuestro corazón, que al final es el motor de todo lo que hacemos.

La lista definitiva: estas son las 4 elegidas

Prepara la lista de la compra porque estos son los nombres que debes memorizar. No son caros, son fáciles de encontrar en cualquier supermercado del barrio y serán tus mejores aliados a partir de mañana mismo.

El primer lugar es para el kiwi, un gigante de la fibra y la vitamina C. Le siguen las fresas y la granada, cargadas de antioxidantes que limpian tus arterias mientras te sacian de verdad.

Por último, los arándanos. Estas pequeñas bayas azules son auténticas bombas de salud que el doctor Rojas recomienda encarecidamente para mantener a raya el apetito de forma natural y efectiva sin tener que preocuparse por las calorías.

Un truco extra que nos regala el experto: intenta consumirlas siempre enteras, nunca en jugo. La fibra es la que hace la magia de la saciedad y lo que realmente marca la diferencia en tu digestión y en cómo tu cuerpo procesa el azúcar.

No es magia, es ciencia aplicada a tu plato

Obviamente, no podemos vivir solo a base de fruta por muy buena que sea. Para que este cambio sea real y duradero en el tiempo, nuestra dieta debe ser equilibrada y variada. No olvides incluir proteínas de calidad como las que encuentras en las legumbres, los lácteos o las carnes magras.

Aurelio Rojas nos recuerda que nuestra alimentación es la mejor herramienta que tenemos al alcance. No se trata de sufrir ni de pasar hambre, sino de elegir con inteligencia lo que ponemos en nuestra cesta de la compra para que el cuerpo trabaje a nuestro favor y no en contra.

Ahora que ya conoces el secreto de los arándanos y el kiwi para activar tu hormona de la saciedad, ¿seguirás creyendo el mito de que la fruta está prohibida si quieres perder peso? Es hora de cambiar el chip.

Mañana mismo podrías empezar a notar menos hinchazón y más control sobre tus ganas de picotear entre horas. Es una decisión pequeña, pero con un impacto enorme en tu salud cardiovascular y en tu autoestima. ¿Empezamos hoy mismo con el postre?