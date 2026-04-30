Aurelio Rojas, cardiòleg: «Incloure aquestes quatre fruites a la teva dieta és l’interruptor natural per al teu metabolisme»

Segur que t’ha passat. Intentes cuidar-te, tanques la boca i, de cop, una gana voraç t’ataca a mitja tarda enviant a fer punyetes tot el teu esforç. Perdre pes no és només una qüestió de voluntat, sinó d’hormones.
Existeix una creença molt perillosa que circula pels gimnasos i grups de WhatsApp: que la fruita engreixa pel seu sucre. Res més lluny de la realitat. De fet, hi ha una selecció d’elles que actuen com un interruptor biològic per al teu metabolisme.
L’Ozempic natural que ja tens a la teva nevera
El cardiòleg Aurelio Rojas ha encès les xarxes socials amb una revelació que molts callen. Segons l’expert, no cal recórrer a fàrmacs de moda com Wegovy o Mounjaro si saps què posar al teu plat de postres. (Sí, nosaltres també pensàvem que era molt més complicat).
La clau resideix en una hormona anomenada GLP1. Aquests medicaments tan famosos el que fan és simular la seva funció perquè no sentis gana. Però, i si t’expliqués que pots estimular-la de forma totalment orgànica i sense gastar una fortuna a la farmàcia?
El doctor Rojas és clar: certes fruites tenen el poder d’activar aquesta hormona de manera natural, millorant la sensibilitat a la insulina i afavorint que el teu cos deixi d’emmagatzemar greix per començar a cremar-lo d’una vegada per totes.
Compte amb els mites: la fruita no és l’enemic. El veritable error és eliminar-la i privar el cos dels fitonutrients que regulen la nostra ansietat pel menjar i ens mantenen amb energia durant tot el dia.
Adéu a l’estrès, hola a la bàscula amiga
Però el benefici no es queda només en el pes. Aquestes joies de la natura tenen un índex glucèmic baix. Això significa que, en menjar-les, no pateixes aquells pics de sucre que després et deixen sense energia i amb unes ganes boges d’assaltar el rebost.
A més, el cardiòleg apunta a un factor que solem oblidar quan volem aprimar-nos: el cortisol. Si vius estressada, el teu cos es bloqueja i es nega a deixar anar ni un gram de greix. Aquestes fruites ajuden a baixar els nivells de l’hormona de l’estrès, facilitant el camí cap al teu objectiu físic.
Reforcen les teves defenses amb dosis massives de vitamina C i, el millor de tot, no tenen efectes adversos. És medicina preventiva que té un gust deliciós i que cuida directament el nostre cor, que al final és el motor de tot el que fem.
La llista definitiva: aquestes són les 4 triades
Prepara la llista de la compra perquè aquests són els noms que has de memoritzar. No són cars, són fàcils de trobar a qualsevol supermercat del barri i seran els teus millors aliats a partir de demà mateix.
El primer lloc és per al kiwi, un gegant de la fibra i la vitamina C. Li segueixen les maduixes i la magrana, carregades d’antioxidants que netegen les teves artèries mentre t’atipa de veritat.
Per últim, els nabius. Aquestes petites baies blaves són autèntiques bombes de salut que el doctor Rojas recomana encaridament per mantenir a ratlla l’apetit de forma natural i efectiva sense haver de patir per les calories.
Un truc extra que ens regala l’expert: intenta consumir-les sempre senceries, mai en suc. La fibra és la que fa la màgia de la sacietat i el que realment marca la diferència en la teva digestió i en com el teu cos processa el sucre.
No és màgia, és ciència aplicada al teu plat
Òbviament, no podem viure només a base de fruita per molt bona que sigui. Perquè aquest canvi sigui real i durador en el temps, la nostra dieta ha de ser equilibrada i variada. No oblidis incloure proteïnes de qualitat com les que trobes als llegums, els lactis o les carns magres.
Aurelio Rojas ens recorda que la nostra alimentació és la millor eina que tenim a l’abast. No es tracta de patir ni de passar gana, sinó de triar amb intel·ligència el que posem a la nostra cistella de la compra perquè el cos treballi al nostre favor i no en contra.
Ara que ja coneixes el secret dels nabius i el kiwi per activar la teva hormona de la sacietat, seguiràs creient el mite que la fruita està prohibida si vols perdre pes? És hora de canviar el xip.
Demà mateix podries començar a notar menys inflor i més control sobre les teves ganes de picotejar entre hores. És una decisió petita, però amb un impacte enorme en la teva salut cardiovascular i en la teva autoestima. Comencem avui mateix per les postres?