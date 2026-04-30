Lidl llança els protectors per a la vitroceràmica més elegants: guanyen espai a la cuina i eviten ratllades per pocs diners

Segur que t’ha passat aquest mateix matí. Intentes preparar el cafè, treure les torrades i, de cop i volta, et quedes sense un sol centímetre lliure al marbre. (Tranquil·la, a nosaltres també ens genera un estrès innecessari).
Les nostres cuines no són elàstiques, però Lidl sembla haver trobat la solució màgica per a aquelles cases on l’espai cotitza al preu de l’or. No és una reforma, ni un moble aparatós.
Parlem d’un accessori que fa anys que és el secret més ben guardat de les expertes en ordre i que avui, per fi, aterra als estants de la cadena alemanya amb un disseny que t’ha de enamorar.
El “marbre fantasma” que necessitaves
El llançament estrella d’avui són els nous protectors de vitroceràmica de vidre temperat. Però no t’equivoquis, no són les típiques fustes feies que recordem de casa de les nostres àvies.
Aquest set de dues peces està dissenyat per encaixar sobre la teva placa d’inducció o vitro, transformant una zona “morta” quan no cuines en una extensió total de la teva superfície de treball.
És, literalment, com si la teva cuina creixés per art de màgia en només dos segons. Hi pots recolzar plats, preparar ingredients o simplement gaudir d’una estètica neta i minimalista.
Aquests protectors estan fabricats en vidre de seguretat resistent a trencaments, la qual cosa significa que pots fer-los servir com a taula de tallar sense por a carregar-te res.
Adéu a les ratllades i les avaries cares
Siguem sinceres: reparar una placa d’inducció ratllada o amb un vidre esquerdat és un malson per a la butxaca. Un mal cop amb una olla i la broma pot sortir-te per uns quants centenars d’euros.
Lidl ha pensat en això i ha dotat els seus protectors d’uns peus de ventosa ajustables. Això és clau perquè garanteix que el vidre no toqui directament la teva placa, evitant fregaments i permetent la ventilació.
A més, són totalment higiènics. En no tenir porus, la brutícia i els bacteris no es queden incrustats com passa amb les taules de fusta tradicionals que totes tenim per casa.
Un disseny que eleva el nivell de la teva llar
El que més ens ha sorprès (i per la qual cosa creiem que volaran) és el seu acabat. Han apostat per un estil de pissarra elegant i motius gastronòmics que encaixen en qualsevol decoració moderna.
Ja no cal que amaguis la zona dels fogons quan vénen visites. Ara, la teva cuina llueix com la d’un catàleg d’interiorisme, ocultant aquelles possibles taques o el desgast de l’ús diari de la placa.
Però el millor, com sempre a Lidl, és el preu. Per menys de 10 euros (sí, ho has llegit bé), t’emportes el pack complet que soluciona d’un cop d’estat dos problemes: la falta d’espai i la seguretat dels teus electrodomèstics.
Si tens una cuina tipus “office” oberta al saló, aquests protectors són obligatoris per unificar l’ambient i que no sembli que estàs vivint enmig d’una zona de cocció.
Per què estan desapareixent de les prestatgeries?
La febre pels productes de basar de Lidl no és nova, però amb l’estalvi d’espai no s’hi juga. La gent està comprant diversos sets per fer-los servir fins i tot com a bandejas de servei en sopars amb amics.
Són lleugers, fàcils de guardar si necessites cuinar alguna cosa ràpid i es netegen amb un simple drap humit. No necessiten manteniment, només gaudir de l’ordre visual que generen.
Si estàs llegint això i encara no has anat a la teva botiga més propera, el meu consell és que no esperis a la tarda. Aquest tipus de gangues solen penjar el cartell de “exhaurit” abans que acabi el torn de matí.
Al cap i a la fi, es tracta de fer-nos la vida un xic més fàcil amb solucions intel·ligents que no impliquin buidar el compte corrent. I tu, ja saps on posaràs tot aquest espai nou que guanyaràs avui?
Espero que arribis a temps de agafar els teus, perquè jo ja tinc el meu set a la cistella de la compra. Ens veiem en la propera troballa!