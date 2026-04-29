Torna la Sala Montjuïc: dates de les pel·lícules i horaris de l’esdeveniment més esperat de l’estiu a Barcelona

L’estiu a Barcelona no comença oficialment fins que es desplega la pantalla gegant al fossar del Castell de Montjuïc. La Sala Montjuïc 2026 ja ha desvelat la seva cartellera, confirmant que continua sent el refugi preferit per a qui vol fugir de l’asfalt i gaudir del cinema sota les estrelles.
Mantenint la seva fórmula d’èxit concert previ, pícnic sobre la gespa i cinema en versió original, aquesta edició promet ser una de les més eclèctiques dels últims anys. (Sí, nosaltres també estem preparant ja la nevereta i la manta per agafar el millor lloc).
Des de grans èxits de la temporada fins a clàssics incontestables que mereixen ser vistos en pantalla gran, la programació d’enguany ha estat dissenyada per satisfer tant el cinèfil de culte com les famílies que busquen una nit màgica a la muntanya màgica.
Els plats forts de la programació 2026
La cartellera d’aquesta edició destaca per un equilibri perfecte entre el cinema d’autor i els blockbusters que han marcat l’últim any. No hi faltaran títols que van arrasar als Oscar ni joies del cinema independent que han passat per festivals internacionals.
Com ja és tradició, la nit d’inauguració serà una autèntica festa, amb una banda de jazz en directe per escalfar motors abans de la projecció. Entre les pel·lícules confirmades, destaquen els thrillers psicològics de moda i, per descomptat, una nit dedicada íntegrament al cinema musical que farà vibrar les muralles del castell.
A més de les estrenes recents, la Sala Montjuïc aposta per rescatar clàssics del cinema negre i comèdies que guanyen una nova dimensió gràcies al riure compartit de centenars de persones assegudes sobre l’herba.
Recorda que totes les pel·lícules es projecten en versió original amb subtítols, mantenint l’essència cultural que ha fet d’aquest cicle un referent europeu del cinema a l’aire lliure.
Molt més que cinema: Concerts i Pícnic
El que diferencia la Sala Montjuïc de qualsevol altre cinema d’estiu és el ritual previ. Les portes s’obren dues hores abans de la pel·lícula per permetre que els assistents busquin el seu lloc i traguin el pícnic. És el moment de la convivència social per excel·lència de l’estiu barceloní.
Cada sessió compta amb un concert de música en viu. Bandes de swing, jazz, bossa nova o música mediterrània amenitzen la posta de sol, creant una atmosfera relaxada que fa oblidar que som a pocs minuts del centre de la ciutat.
Per a qui no vulgui carregar amb la cistella, el recinte ofereix una zona de gastronomia local amb opcions que van des d’hamburgueses artesanals fins a plats vegetarians. Sopar amb vistes a les estrelles i a la silueta del castell és una experiència que mai passa de moda.
El servei d’hamacs continua sent un dels elements més demandats. Si no vols carregar la cadira des de casa, en pots llogar una allà mateix, tot i que volen ràpid, així que la puntualitat és clau.
Entrades i horaris: Com no quedar-te fora
La demanda per a les sessions de la Sala Montjuïc és altíssima i és habitual que els títols més populars pengin el cartell d’“entrades exhaurides” als pocs minuts de sortir a la venda. Les entrades es poden adquirir exclusivament a través del web oficial.
Les projeccions es fan els dilluns, dimecres i divendres durant els mesos de juliol i part d’agost. Les portes s’obren cap a les 20:00h, el concert comença a les 20:45h i la pel·lícula arrenca quan la foscor és total, al voltant de les 22:00h.
Per arribar al castell, l’organització recomana l’ús del transport públic. Hi ha un servei especial d’autobusos llançadora des de Plaça Espanya que facilita el retorn a casa una vegada acabada la sessió, quan el metro ja està a punt de tancar.
Sabies que la Sala Montjuïc és pionera en sostenibilitat? Es fomenta l’ús d’envasos reutilitzables i es cuida al màxim l’entorn històric del fossar del castell per no deixar empremta.
Urgència: El cinema d’estiu que defineix Barcelona
Si encara no has viscut una nit al fossar de Montjuïc, aquest 2026 és l’any ideal. La frescor que baixa de la muntanya en les nits caloroses de juliol és el millor aire condicionat natural que podries desitjar.
No esperis que arribi el dia de la projecció per comprar la teva entrada; planifica la teva agenda ara mateix consultant el llistat complet de pel·lícules. La Sala Montjuïc no és només anar al cinema, és participar en un esdeveniment col·lectiu que celebra la cultura i la ciutat.
Prepara la manta, tria bona companyia i deixa’t seduir pel parpelleig de la gran pantalla sota el cel de Barcelona. El cinema a la fresca més icònic de Catalunya t’espera per escriure noves històries.
Quina pel·lícula de la cartellera d’enguany és la que no penses perdre’t sota cap concepte?