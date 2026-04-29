Sábado de oportunidades en Lloret: todo lo que debes saber sobre el regreso de la Feria del Trueque

El consumo responsable vuelve a tomar las calles. Este sábado, Lloret de Mar se convierte en el epicentro de la economía circular con una nueva edición de la Feria del Trueque y el Mercado de Segunda Mano. Es el momento de vaciar trasteros y redescubrir el valor de lo que ya ha sido usado.

En un mundo dominado por el «usar y tirar», eventos como este se han convertido en una cita imprescindible para quien busca tesoros únicos a precios simbólicos o, simplemente, desea cambiar objetos por otros sin que haya dinero de por medio. (Y sí, es la excusa ideal para pasear y encontrar esa joya que nadie más tiene).

La iniciativa, impulsada por el consistorio, busca fomentar la sostenibilidad y la cohesión social entre los vecinos. No es solo un lugar de transacción, sino un punto de encuentro para compartir historias detrás de cada objeto.

¿Qué puedes encontrar en el mercado?

La variedad es el sello de identidad de esta feria. Desde ropa vintage y libros descatalogados hasta juguetes, pequeños electrodomésticos y objetos de decoración. La regla es sencilla: lo que para ti es un trasto, para otro puede ser una necesidad.

El mercado se divide en zonas específicas para facilitar la experiencia. Por un lado, los puestos de venta directa, donde se pueden adquirir productos a precios muy competitivos. Por otro, el área de trueque puro, donde el intercambio es la moneda oficial.

Esta fórmula permite que objetos que aún están en buen estado no terminen en el vertedero, alargando su vida útil y reduciendo la huella de carbono de la comunidad. Es ecología práctica aplicada al día a día del municipio.

Muchos coleccionistas aprovechan las primeras horas de la mañana para rastrear piezas curiosas antes de que el gran público llene el recinto.

Ubicación y horarios: Cita con la sostenibilidad

El mercado se instalará este sábado en un espacio abierto para garantizar la comodidad de visitantes y comerciantes. El horario habitual de estas ferias suele cubrir toda la mañana, permitiendo que las familias disfruten de una jornada diferente al aire libre.

Participar es muy sencillo, aunque para poner un puesto suele ser necesaria una inscripción previa para organizar el espacio. Para los visitantes, la entrada es totalmente libre, convirtiéndose en uno de los planes más dinámicos del fin de semana en la Costa Brava.

Además del intercambio de objetos, estos eventos suelen ir acompañados de puntos de información sobre reciclaje y gestión de residuos, reforzando el mensaje educativo de la jornada.

Es una oportunidad de oro para enseñar a los más pequeños el valor de las cosas y la importancia de no generar residuos innecesarios.

¿Por qué el mercado de segunda mano es tendencia?

Lo que antes se veía como una necesidad económica, hoy se percibe como una decisión consciente y moderna. La moda de segunda mano y el coleccionismo de objetos antiguos están en auge, y Lloret no quiere quedarse atrás en esta corriente global.

Comprar de segunda mano permite acceder a calidades superiores por una fracción de su costo original. Pero más allá del ahorro, está la satisfacción de saber que estás contribuyendo a un modelo de consumo más justo y equilibrado.

El éxito de ediciones anteriores garantiza un ambiente festivo y lleno de vida, con gente de todas las edades intercambiando no solo objetos, sino también consejos y sonrisas.

¿Sabías que el sector de la segunda mano ha crecido más que el comercio tradicional en los últimos tres años? Lloret se suma a esta revolución verde con fuerza.

Urgencia: No te pierdas las mejores gangas

Si tienes pensado ir, el consejo de los expertos es claro: llega temprano. Los objetos más interesantes y las mejores oportunidades vuelan a primera hora. Prepara tus bolsas reutilizables y déjate sorprender por lo que el mercado te puede ofrecer.

Es el momento de demostrar que Lloret es una ciudad que cuida su entorno y apuesta por el futuro. Un pequeño gesto como intercambiar un libro puede ser el inicio de un cambio de mentalidad mucho mayor.

La Feria del Trueque te espera este sábado. Es hora de renovar tus energías y tus objetos de la forma más inteligente y divertida posible.

¿Dejarás pasar la oportunidad de encontrar ese objeto especial que lleva tu nombre?