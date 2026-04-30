Sergio Dalma ha estat l’últim convidat de La Revuelta de David Broncano, una intervenció que ha servit perquè els fans més tafaners descobreixin quants diners té al banc i el nombre de relacions sexuals que ha mantingut l’últim mes. L’exitós cantant de Sabadell, conegut també internacionalment gràcies a l’èxit de temes com Bailar pegados, ha reconegut que ha arribat a fer molts diners. Això sí, no ha estat d’estalviar massa: “He estat molt boig i m’he gastat molts diners… No et diré quants diners tinc exactament, però en números vermells no estic“.
Sí que ha donat més detalls pel que fa a la seva vida íntima. Sobre la seva joventut, ha confessat que era d’aquells que es donava plaer a si mateix moltes vegades: “Ho vaig fer tant, que em vaig quedar així de petit”, ha dit tot fent broma. No té una activitat sexual molt activa ara, pel que diu: “Jo soc molt de guardar. A aquestes edats busques més la qualitat que la quantitat i diuen que has de concentrar el semen per millorar-ne la qualitat. Som a dia 29, així que vaig carregat“, ha deixat anar sense vergonya. Una altra confessió? Que li agrada molt el petting, la tècnica d’estimular-te amb petons i carícies sense penetració.
Ha fet gràcia que Sergio Dalma digués que, quan era més jove, li encantava sortir de festa: “Ara em veieu com un home seriós, però tinc medalles per beure en porró“. I no ha dubtat a ensenyar com ho fa. El presentador, David Broncano, també s’ha atrevit a imitar-ho però certament no amb tanta gràcia com el seu convidat.
Com van ser els inicis de Sergio Dalma en la música?
En aquesta entrevista a TVE, el cantant català també ha recordat com van ser els seus inicis. Ha triomfat molt en la música, però en els primers intents de fer-se famós no ho va tenir fàcil: “A mi m’han llençat tomàquets a l’escenari”. “M’han llençat de tot, t’ho juro, fins i tot pedres… però també roba interior. Estaven nets, això sí“.
Els seus fans han rigut amb tot el que ha explicat l’artista, que sempre acostuma a ser molt generós quan concedeix una entrevista. Que se l’hagi vist tan sincer i desinhibit ha sorprès, per això, ja que fa gràcia que demostri que és més obert del que pot semblar a primera vista.