Mercedes Milá ha reaparegut a televisió després de dos anys desapareguda de la petita pantalla. La icònica presentadora tindrà un programa propi d’entrevistes a TVE que s’estrenarà aquest diumenge, una nova aventura que ha volgut promocionar des del plató de La Revuelta. Sempre acaba deixant un munt de titulars en les seves intervencions i, en aquesta ocasió, no ha estat diferent.
David Broncano ha aplaudit veure-la tan bé als seus 75 anys, encara que ella no està tan d’acord amb aquesta afirmació: “He notat una davallada general… Però he aconseguit ser la presentadora més gran de totes les cadenes d’Espanya. Recordo parlar amb María Teresa Campos i preguntar-nos quina de les dues moriria abans”.
Mercedes Milá no ha volgut posar una xifra sobre la taula quan li ha preguntat quants diners té, però sí que ha deixat clar que ha arribat a fer molts i molts diners: “Al banc tinc moltíssims diners, una barbaritat. Pensa que fa 52 anys que treballo a la televisió. Venia d’una família de diners i ara en tinc més“. Això sí, també ha recordat que no ha estat un camí de color de rosa: “Ho he passat molt malament; quan t’adones que una depressió o una crisi d’ansietat poden acabar amb tu, t’adones dels límits que tens”.
Una curiositat? Que hagi tret a la llum que va començar a la televisió de 1973 com la noia que portava els cafès als treballadors dels informatius: “El meu cap em deia que no em pagaria i em va acabar donant 3.000 pessetes“.
La discussió de Mercedes Milá i David Broncano
Un dels moments que més s’ha viralitzat d’aquesta entrevista té un protagonista inesperat, Pedro Sánchez. La presentadora catalana li ha dit que li encanta pensar que el president del govern és el veritable director de La Revuelta, un joc al que ha entrat David Broncano: “Ell m’envia recomanacions, però jo agafo només les que vull”.
I d’aquí, a la ferma defensa que ha volgut fer Milá de José Luis Rodríguez Zapatero arran la seva imputació. No li ha agradat que el presentador no volgués mullar-se sobre el tema i s’hi ha acabat enfrontant: “Si jo tingués un programa en directe, hauria sortit a defensar el meu president del Govern. Ara mateix, el que volen és massacrar Pedro Sánchez i tu hauries de sortir en defensa seva perquè ets el seu encarregat de vigilar la nostra pàtria. Ets un poca-solta“.
“Jo no em crec ni tan sols una paraula de tot això de Zapatero. M’ho he llegit tot i no em crec ni tan sols una línia. El conec i crec que l’acusació és tan recargolada… Mulla’t una mica, xaval”, li ha etzibat al company de cadena. I David Broncano ha reconegut que no l’està defensant prou: “Suposo que no li agradarà i que des del govern no estaran contents amb mi perquè cada vegada que hi ha un embolic així acabo sense mullar-me”. “Calles perquè ets molt covard, doncs jo sí que em mullo“, li ha recriminat ella.
Mercedes Milá ha fet suar a David Broncano, que ha quedat en evidència davant les taules de la catalana. Li han caigut cops per totes bandes, però el resultat ha estat ben hilarant vist des de casa.