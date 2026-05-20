El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
Mercedes Milá esbronca David Broncano en una entrevista que l’ha fet suar
Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
20/05/2026 10:13

Mercedes Milá ha reaparegut a televisió després de dos anys desapareguda de la petita pantalla. La icònica presentadora tindrà un programa propi d’entrevistes a TVE que s’estrenarà aquest diumenge, una nova aventura que ha volgut promocionar des del plató de La Revuelta. Sempre acaba deixant un munt de titulars en les seves intervencions i, en aquesta ocasió, no ha estat diferent.

Et pot interessar

David Broncano ha aplaudit veure-la tan bé als seus 75 anys, encara que ella no està tan d’acord amb aquesta afirmació: “He notat una davallada general… Però he aconseguit ser la presentadora més gran de totes les cadenes d’Espanya. Recordo parlar amb María Teresa Campos i preguntar-nos quina de les dues moriria abans”.

Mercedes Milá no ha volgut posar una xifra sobre la taula quan li ha preguntat quants diners té, però sí que ha deixat clar que ha arribat a fer molts i molts diners: “Al banc tinc moltíssims diners, una barbaritat. Pensa que fa 52 anys que treballo a la televisió. Venia d’una família de diners i ara en tinc més“. Això sí, també ha recordat que no ha estat un camí de color de rosa: “Ho he passat molt malament; quan t’adones que una depressió o una crisi d’ansietat poden acabar amb tu, t’adones dels límits que tens”.

Què ha explicat Mercedes Milá a La Revuelta? - TVE
Què ha explicat Mercedes Milá a La Revuelta? | TVE

Una curiositat? Que hagi tret a la llum que va començar a la televisió de 1973 com la noia que portava els cafès als treballadors dels informatius: “El meu cap em deia que no em pagaria i em va acabar donant 3.000 pessetes“.

La discussió de Mercedes Milá i David Broncano

Un dels moments que més s’ha viralitzat d’aquesta entrevista té un protagonista inesperat, Pedro Sánchez. La presentadora catalana li ha dit que li encanta pensar que el president del govern és el veritable director de La Revuelta, un joc al que ha entrat David Broncano: “Ell m’envia recomanacions, però jo agafo només les que vull”.

I d’aquí, a la ferma defensa que ha volgut fer Milá de José Luis Rodríguez Zapatero arran la seva imputació. No li ha agradat que el presentador no volgués mullar-se sobre el tema i s’hi ha acabat enfrontant: “Si jo tingués un programa en directe, hauria sortit a defensar el meu president del Govern. Ara mateix, el que volen és massacrar Pedro Sánchez i tu hauries de sortir en defensa seva perquè ets el seu encarregat de vigilar la nostra pàtria. Ets un poca-solta“.

“Jo no em crec ni tan sols una paraula de tot això de Zapatero. M’ho he llegit tot i no em crec ni tan sols una línia. El conec i crec que l’acusació és tan recargolada… Mulla’t una mica, xaval”, li ha etzibat al company de cadena. I David Broncano ha reconegut que no l’està defensant prou: “Suposo que no li agradarà i que des del govern no estaran contents amb mi perquè cada vegada que hi ha un embolic així acabo sense mullar-me”. “Calles perquè ets molt covard, doncs jo sí que em mullo“, li ha recriminat ella.

Mercedes Milá ho dona tot al plató de David Broncano - TVE
Mercedes Milá ho dona tot al plató de David Broncano | TVE

Mercedes Milá ha fet suar a David Broncano, que ha quedat en evidència davant les taules de la catalana. Li han caigut cops per totes bandes, però el resultat ha estat ben hilarant vist des de casa.

Mercedes Milá

Més notícies
Notícia: Mercedes Milá dona detalls impactants de la depressió que ha viscut
Comparteix
La presentadora reconeix que ha travessat una època molt dolenta i revela que acostuma a parlar amb els morts
Notícia: Mercedes Milá denuncia censura de TVE en una entrevista de fa 20 anys
Comparteix
La periodista treu a la llum la història secreta darrere de la conversa del germà amb el president Bush
Notícia: Mercedes Milá, enfadada en el retorn a TVE: &#8220;No ens deixen fer política&#8221;
Comparteix
La presentadora haurà d'acostumar-se a estar pendent de les audiències
Notícia: Mercedes Milá torna a TVE amb una clatellada cap als directius de la cadena
Comparteix
La periodista ha concedit una entrevista complicada en la qual els ha acusat de deixar-se manipular pels polítics

Comparteix

Icona de pantalla completa