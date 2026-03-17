Sergio Dalma ha decidit fer un canvi de vida radical i ha trencat peres amb Madrid. El cantant sabadellenc ha fet les maletes i torna a viure a Catalunya després de 27 anys, el que ha confirmat en una de les poques entrevistes sobre la seva vida personal que ha concedit en els últims anys. Sempre molt hermètic, ara trenca la tendència del silenci en una conversa plena de titulars que publica la revista Lecturas. Com és que ha canviat de residència després de tant de temps? Ell mateix ho explica: “He tornat a Catalunya, a la meva terra. El que passa és que després de 27 anys vivint a Madrid, a vegades t’ofegues una mica… però crec que la vida t’ho va marcant“.
El cantant vol una vida més pausada i més tranquil·la i, per això, s’ha traslladat a un poble de Girona: “Sempre vaig sense parar quan estic de gira, però quan arribo a casa meva vull estar a gust“. De fet, assegura que està residint al camp: “Sempre m’ha cridat l’atenció i m’agrada la vida de poble“. I és que, en un municipi més petit, troba que hi ha més encant: “La gent va pel carrer, se saluda i es mira als ulls. Això és molt mac i a les ciutats grans no passa“.
L’intèrpret de Bailar pegados ha estat avi recentment i també ha parlat sobre aquesta nova faceta en la seva vida: “Em cau molt la bava… i estic molt orgullós perquè crec que ha arribat en una etapa de la meva vida molt important. Intento gaudir-lo al màxim i el consenteixo el que faci falta“.
Sergio Dalma confessa de què voldria treballar si no fos cantant
Sergio Dalma ha fet història a la música i encara se sorprèn quan veu imatges del seu pas per Eurovisió, el 1991: “No tenia res a veure amb el que es fa ara… Semblava el festival d’una escola, mentre que la producció d’avui és bestial”. Té claríssim que no hi tornaria mai, ja que considera que és una d’aquelles experiències que has de viure només una vegada a la vida: “Continuo tenint un record imborrable d’aquella nit, però ara és important que hi vagi gent jove perquè és un bon aparador i un bon trampolí“.
A ell el va ajudar molt representar Espanya en aquell escenari i ha triomfat en la música, però de què treballaria si no es dediqués a aquest món? Curiosament, diu que voldria ser actor: “M’apassiona la interpretació, de la mateixa manera que també m’encanta el món del vi”. Una vida que seria molt diferent per a ell, és clar, però que afortunadament per als fans es quedarà en un somni llunyà.