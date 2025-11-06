Sergio Dalma ha promocionat el seu nou disc en una entrevista molt divertida a El Hormiguero, en la qual ha revelat anècdotes del seu passat i també un episodi hilarant que va tenir lloc durant la boda del seu fill. L’artista de Sabadell dona una segona vida a algunes de les cançons més icòniques dels cantants italians famosos, una manera de recuperar cançons clàssiques del país veí però cantades en castellà.
La part que més gràcia ha fet d’aquesta entrevista? Quan Pablo Motos li ha preguntat si cantaria Bailar pegados en aquests concerts, ja que sap que ha acabat una mica cansat del tema que el va llançar a la fama perquè tothom el relaciona amb ella i li demana que la canti sempre que el veuen: “Si et soc sincer, no sé què faré… No sé, no sé. No estic fart de Bailar pegados perquè n’hem fet moltes versions i no m’agradaria acabar-ne fart“.
“Tu sones a totes les bodes”, ha reconegut el presentador. I ha estat llavors quan Sergio Dalma ha tret a la llum què va passar a la boda del seu fill: “Jo ja no vaig a les bodes. De fet, l’última a la qual vaig anar va ser la del meu fill. Vaig anar-hi, sí, però quan la gent brindava demanaven que cantés i que cantés… Vaig dir-li a un que era mecànic que aprofités per arreglar el cotxe, que jo no canto si no soc a sobre de l’escenari“.
Ha millorat la relació de Sergio Dalma i el seu fill?
Amb aquestes declaracions, sabem que no va arribar a cantar i que la relació que manté amb el fill és millor del que era abans. I és que, en un moment donat, pare i fill van estar pràcticament sense parlar-se. Què va passar? Sergio Dalma sortia amb la presentadora Maribel Sanz, amb qui va tenir el seu fill Sergi. Aquella semblava una relació per a tota la vida, però van acabar trencant el 1996. El divorci el va separar del seu fill, que encara era molt petit. I, de fet, el mateix noi ha reconegut en algunes entrevistes que va arribar a haver-hi una “gran distància” entre ell i el seu pare. No era fàcil compaginar la feina de cantant amb la de pare separat, però el temps va posar les coses al seu lloc i la relació va començar a millorar.
Sergio Dalma no acostuma a parlar de la seva vida privada, però sí que ha donat detalls de la rutina que manté. Molts aplaudeixen el seu bon estat de forma als 61 anys. Quin és el seu truc? Diu que tot és gràcies a l’activitat física i la dieta equilibrada, uns bons hàbits que l’ajuden a tenir un bon físic i “a mantenir el cap clar“. Sempre troba un forat per mantenir esport, ja que l’ajuda a sentir-se bé per dins: “Si cuides el cos i la ment, tota la resta flueix. De fet, de tant en tant has de parar les coses per agafar força i continuar“.
Serà el pròxim mes de març quan engegui una gira que confia que sigui tan multitudinària com les anteriors. De moment, els fans poden acontentar-se amb els secrets que han descobert de la seva vida gràcies a aquesta intervenció televisiva.