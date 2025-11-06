Nadine Romero s’ha convertit en una de les creadores de contingut catalanes més estimades, una noia totterreny sense pèls a la llengua i summament explosiva. Feia uns mesos, compartia la notícia que s’havia promès amb el seu xicot després de vuit anys de relació. Des de llavors, els seus seguidors l’interroguen dia sí dia també per poder saber tots els detalls de la preparació d’un matrimoni que diu que serà molt espectacular.
A La tarda de Catalunya Ràdio li han ofert un espai perquè vagi comentant com és el procés d’organització i ella està complint les expectatives amb escreix. Per exemple, ja sabem que té data i lloc. El titular? Que s’ha inspirat en la boda de l’Edward i la Bella a Crepúsculo per dissenyar la decoració principal de l’altar. A la pel·lícula es casen en un bosc i ella ha volgut imitar-ho: “Quan hem començat a buscar lloc, jo tenia clar que un dels meus punts de referència era que la finca oferís aquesta opció”. En el seu cas, la finca es troba a 15 minuts de Manresa així que no marxarà del Bages.
Quines normes ha imposat Nadine Romero per al seu matrimoni?
Serà l’octubre del 2026 quan la veurem vestida de núvia, un somni complert del qual coneixem més detalls. Per exemple? Les normes que vol imposar als convidats que acudeixin a la cerimònia: “Un dia que em compro un vestit que em costa un ull de la cara, no vull veure ningú més vestit de color blanc. Les normes de la meva boda? No vull veure cap persona vestida de color blanc. En el moment que jo vegi que algú ho incompleix, m’enfadaré moltíssim“. I Així ho ha comunicat, diu. Una cosa que no li agrada tampoc? “Em pregunten si poden venir amb un to beix… però serà que no hi ha una gamma de colors que has d’agafar un to beix? Ni blanc ni similars!”, ha etzibat.
I la segona norma? Diu que no li agradaria “gens” que s’aprofités el dia de la seva boda per comunicar coses: “És que serà que no hi ha dies, no creus? Pot ser el dia d’abans, l’endemà, el cap de setmana en acabar la boda. Que la convoquin ells, que jo m’he gastat una pasta per convocar-los. És que clar…“, ha dit indignada. Així que, aquell dia, ni anuncis de compromís ni d’embaràs.
I, per últim, un tema que té a veure amb l’alcohol: “Som grans i vull que tothom se’n recordi de la boda, no vull que ens passem. Hi haurà alcohol, exacte, però que la gent no es passi perquè vull que recordin la boda perquè, si no, no té gràcia. Jo no vull veure els meus amics per allà així tirats. No m’agradaria, no“, ha afegit.