Sonen campanes de boda a Cal Padilla. Anna Ferrer Padilla, la filla de Paz Padilla, ha anunciat el seu compromís amb Mario Cristóbal. La influencer, com era d’esperar, ha compartit la notícia a través de les xarxes socials. No és el primer personatge públic que en uns mesos passarà per l’altar: Nieves Álvarez, Georgina Rodríguez, Susanna Griso o la mateixa Taylor Swift es troben preparant les seves bodes. La filla de l’actriu i presentadora ha compartit un post a Instagram ben contenta i somrient, presumint l’anell i amb un text molt maco per compartir la notícia.
Anna Ferrer anuncia el seu compromís
“Si no ets l’amor de la meva vida, diré que em vaig equivocar de vida, però no d’amor. Mil vegades sí!“, ha escrit sota la instantània en què ensenya l’anell que li ha regalat el seu xicot Mario Cristóbal. Una joia ben vistosa, d’or blanc i que incorpora un bon diamant al centre. L’anell també està envoltat de petites gemmes que donen encara més sofisticació a la joia.
La notícia, tal com ha escrit a través de les històries temporals d’Instagram, arriba un mes després d’aquesta petició tan especial. Segurament ara ha estat el moment indicat per compartir-ho de manera pública. Els comentaris no han trigat a omplir-se de missatges i felicitacions d’altres companyes i amics influencers com Laura Escanes, Maria Pombo, Dulceida o Marta Lozano, entre d’altres.
La seva història d’amor
Era l’any 2022 quan Anna Ferrer i Mario Cristóbal començaven la seva relació. Es van conèixer gràcies a uns amics en comú, coincidint amb l’inici del negoci de la influencer. A través de les xarxes socials, Anna comparteix el seu dia a dia amb el que serà el seu futur marit, tot un seguit d’instantànies, viatges al sud i escenes molt romàntiques, tot i que ell acostuma a tenir un perfil més discret.
L’any 2024 van decidir obrir un nou capítol i començar a viure junts i ara faran un pas més en la seva relació, convertint-se en marit i muller ben aviat. Quan i on celebraran aquesta boda? Quin vestit triarà Paz Padilla per a la data? Ben segur que aviat compartiran més detalls d’aquesta notícia tan especial.