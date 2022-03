L’episodi més dur de Nieves Álvarez, ingressada als 15 anys amb anorèxia

Nieves Álvarez ha estat una de les models més prestigioses i exitoses de la moda espanyola. La madrilenya ha tocat el cel gràcies a la seva feina a sobre de les passarel·les, però el camí fins aquí no ha estat gens fàcil. Així ho ha revelat en la seva entrevista més sincera, la que ha concedit al programa de María Casado a TVE. Per primera vegada, la model ha tractat a televisió un dels temes més dolorosos de la seva vida, l’anorèxia que va patir quan era jove.

En va parlar en el seu llibre autobiogràfic, un episodi dolorós que la fa reflexionar sobre el paper de la seva feina en aquesta època: “La moda em va salvar, no va tenir res a veure amb què patís anorèxia. Aquesta malaltia es dona en molts sectors i moltes persones diferents, no només en noies que volen ser models. Ve provocada de problemes d’inseguretat, de falta de confiança, de no saber com ubicar-se en el món… i tot això, ho acabes mostrant d’aquesta manera. És una malaltia més comuna del que pensem. Acostumen a ser persones dures amb si mateixes i jo ho era. Afortunadament, aquesta professió m’ha salvat encara que soni contradictori”.

Només tenia 15 anys quan va caure en la malaltia. Tenia moltes inseguretats per culpa d’una exigència immensa sobre si mateixa: “Feia 180 cm d’alçada i només pesava 42 kg... Vaig acabar ingressada a l’hospital. Quan tens anorèxia, penses que és impossible curar-te i que mai no podràs tornar a tenir una vida normal, a riure i sortir amb els amics. Ara bé, sí que pots aconseguir-ho perquè de la mateixa manera que tens forces per destruir-te i deixar de menjar, també la tens per sortir d’aquell infern”.

Nieves Álvarez ha fet un al·legat a favor del món de l’alta costura: “Crec que tot el que ens envolta és moda, ens agradi o no. El nostre estat d’ànim el transmetem també a través de com ens vestim”. Assegura que la professió l’ha fet forta perquè ha aconseguit que s’acostumi al “no”. A què es refereix? A totes les negatives que li han donat en la multitud de càstings als que ha acudit per provar sort: “He après a adonar-me que els seus “no” no eren perquè jo no valgués com a model, sinó perquè no era el que ells buscaven”.

L’exitosa model espera que parlar de la seva malaltia i demostrar que va poder superar-la, pugui ajudar a altres noies que es trobin en la mateixa situació. L’anorèxia és dura, complicada i pot provocar problemes realment greus. És per això que moltes famoses com ella intenten parlar-ne per trencar el tabú que l’envolta i que les adolescents demanin ajuda si comencen a tenir problemes alimentaris com aquest.