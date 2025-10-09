Suena campanas de boda en Casa Padilla. Anna Ferrer Padilla, la hija de Paz Padilla, ha anunciado su compromiso con Mario Cristóbal. La influencer, como era de esperar, ha compartido la noticia a través de las redes sociales. No es el primer personaje público que en unos meses pasará por el altar: Nieves Álvarez, Georgina Rodríguez, Susanna Griso o la misma Taylor Swift se encuentran preparando sus bodas. La hija de la actriz y presentadora ha compartido un post en Instagram muy contenta y sonriente, presumiendo el anillo y con un texto muy bonito para compartir la noticia.

Anna Ferrer anuncia su compromiso

«Si no eres el amor de mi vida, diré que me equivoqué de vida, pero no de amor. ¡Mil veces sí!«, ha escrito bajo la instantánea en la que muestra el anillo que le ha regalado su novio Mario Cristóbal. Una joya muy vistosa, de oro blanco y que incorpora un buen diamante en el centro. El anillo también está rodeado de pequeñas gemas que aportan aún más sofisticación a la joya.

La noticia, tal como ha escrito a través de las historias temporales de Instagram, llega un mes después de esta petición tan especial. Seguramente ahora ha sido el momento indicado para compartirlo de manera pública. Los comentarios no han tardado en llenarse de mensajes y felicitaciones de otras compañeras y amigos influencers como Laura Escanes, Maria Pombo, Dulceida o Marta Lozano, entre otras.

Su historia de amor

Era el año 2022 cuando Anna Ferrer y Mario Cristóbal comenzaban su relación. Se conocieron gracias a unos amigos en común, coincidiendo con el inicio del negocio de la influencer. A través de las redes sociales, Anna comparte su día a día con el que será su futuro marido, toda una serie de instantáneas, viajes al sur y escenas muy románticas, aunque él suele tener un perfil más discreto.

En el año 2024 decidieron abrir un nuevo capítulo y comenzar a vivir juntos y ahora darán un paso más en su relación, convirtiéndose en marido y mujer muy pronto. ¿Cuándo y dónde celebrarán esta boda? ¿Qué vestido elegirá Paz Padilla para la fecha? Seguro que pronto compartirán más detalles de esta noticia tan especial.