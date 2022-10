Anna Padilla revela com va aconseguir que Paz superés la mort del marit

Paz Padilla va travessar un moment molt dolorós quan va morir el marit, Antonio Vidal, un any després que li trobessin un tumor cerebral. Han passat dos anys des d’aquella pèrdua, la que va donar ales a l’humorista per escriure un text sobre el procés que va seguir fins a acceptar i superar-la; unes confessions que va convertir en llibre i obra de teatre amb la que encara volta per Espanya. Arribar al punt en què es troba no va ser gens fàcil i va necessitar uns mesos de molta lectura i reflexió, tal com ha reconegut més d’una vegada. Ara és la seva filla qui ha donat més detalls sobre aquella època.

Paz Padilla va parlar de la mort del marit al Deluxe | Telecinco

Anna Padilla té una relació molt i molt propera a la presentadora, amb qui ha viscut sola pràcticament tota la vida. La jove influencer ha explicat com van gestionar aquell moment: “Li vaig dir que no podia continuar consumint-se en vida i que li donava tres mesos perquè espavilés i tornés a estar bé. Jo estava molt espantada perquè la gent em posava molta responsabilitat i em deien que havia de cuidar la meva mare. Ara bé, això no era fàcil i ningú no pensava que jo tampoc no ho estava passant bé perquè jo tenia molt bona relació amb ell i també va ser dur, jo també tenia el meu propi dol“.

Anna era conscient que tenia la responsabilitat de ser el principal suport de la mare i fer que estigués bé: “La veia molt malament i no feia més que pensar en tota la gent que emmalalteix quan li passa una cosa així… Em feia por perquè ella és tot energia i força. Li vaig donar un ultimàtum i es va espantar. Recordo que em va dir que s’havia adonat que havia d’espavilar en veure que la seva filla li deia això”.

Paz i Anna Padilla tenen un negoci a mitges, una marca de roba

Paz i Anna Padilla són mare i filla, però també íntimes amigues. Han aprofitat això per muntar una empresa a mitges, de fet, la marca de roba No ni ná. Per tal de promocionar-la, han viatjat per tota Espanya aquest estiu en un camió convertit en botiga ambulant. La idea va ser de la jove economista, que va pensar que seria un bon experiment com a treball final del màster de gestió d’una empresa de roba que estava cursant.

“La meva mare ha estat tot l’estiu donant voltes per Espanya amb mi en un camió. Amb la feinada que tenia aquesta senyora i ho ha deixat tot per acompanyar-me en aquesta aventura! A la gent els agradava veure que érem properes i que estàvem 11 hores fent-nos fotos i coneixent la gent. Poder compartir això amb la meva mare és molt guai i li agraeixo molt perquè no té cap necessitat de fer això amb mi”, ha explicat.

Han de prendre moltes decisions al capdavant d’aquesta empresa, però la jove ha assegurat que mai no s’aixequen la veu: “A més a més, jo sempre dic que la CEO soc jo. Quan veig que no em dona la raó en alguna cosa, em poso tècnica i començo a deixar anar tot el vocabulari que vaig aprendre en la carrera perquè sé que ella no n’entén i acaba dient que jo en sabré més”.