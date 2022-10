Laura Escanes denuncia les crítiques masclistes que rep des de la ruptura

Laura Escanes ocupa la primera plana de les revistes del cor des que va confirmar la separació de Risto Mejide. La influencer continua amb la seva agenda professional, el que sembla que molesta a alguns dels seus seguidors que no dubten en enviar-li crítiques per deixar la filla a casa durant les nits. Això ha indignat de mala manera a la barcelonina, que ha compartit un dels missatges que ha rebut en aquest sentit: “M’encanta com cuides de la teva filla… Amb raó t’has separat, filla, ara es veu qui ets realment i no la nyeu-nyeu que aparentaves ser”, etziba una.

Davant d’això, Laura no ha callat: “Hola, Maria. Té un pare també i dret a estar amb ell. Estalvia’t les teves paraules, vinga”. Però l’altra dona continuava tot destacant que Risto també tindrà una vida: “Ah, d’acord, espera. És millor que ell visqui la vida i que jo m’encarregui de Roma? Vull dir, l’organització de la nostra família la decidim nosaltres i no et preocupis, que a la nostra filla no li faltarà de res”.

Laura Escanes mostra el missatge en què la critiquen | Instagram

Laura Escanes denuncia les crítiques que rep per deixar la filla amb la cangur

Arran d’aquesta conversa, Laura Escanes ha emès un comunicat en què reflexiona sobre el tema: “Sé que no hauria de contestar aquestes coses, ni tan sols, però sento una impotència increïble. No he de donar explicacions de res sobre com ens estem organitzant com a família, només faltaria. Però són al·lucinants els missatges que rebo (majoritàriament de dones adultes, per cert). Tenim incorporada la mentalitat masclista en la que normalitzem enviar aquests missatges”.

“L’altre dia vaig llegir un titular que deia que Risto feia de cangur mentre jo estava de concert. De cangur, si us plau. Si voleu pensar i dir que m’he aprofitat d’ell, endavant. Pe què només m’arriben a mi missatges sobre on està la meva filla? Per què la gent no s’alarma quan veu un pare sortir o viatjar per feina? Per què m’estic enduent tots aquests titulars masclistes jo? M’estalviaré el que penso”, ha escrit.

I, d’aquí, ha passat a avisar que aquesta nit també té plans i que tornarà a deixar la filla a casa. Per tal de prendre’s el tema amb una mica més d’humor, ha optat per fer-ne broma: “Ja us aviso que aquesta nit tinc un esdeveniment i que també hauré d’abandonar la meva filla amb 20€ sola perquè vagi a demanar menjar”.

La influencer lamenta que la critiquin per deixar la nena amb la cangur | Instagram

Laura Escanes avisa que aquesta nit també marxarà a un acte | Instagram

Una polèmica que torna a demostrar que les influencers reben crítiques de tota mena facin el que facin i que, de vegades, això les fa estar fartes i no poden evitar esclatar per denunciar aquesta situació.