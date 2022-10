Ares Teixidó, sense filtre: confessions i tafaneries de la vida amorosa

Ares Teixidó ha aconseguit un públic fidel a 8TV que connecta amb el seu equip de dones a Ares Revolution, el programa més irreverent de la cadena. La presentadora, a més a més, explota la faceta d’influencer en un perfil d’Instagram que ha convertit en el millor aparador possible per parlar sobre la seva vida personal. Són molts els fans de la lleidatana que s’interessen per la seva relació de parella amb Bruna Manzoni, odontòloga i influencer brasilera. I, precisament sobre la seva vida, ha acabat parlant en acceptar les preguntes més íntimes dels seguidors.

Des del sofà, la parella ha respost els dubtes més sucosos de les persones que els han fet arribar les seves preguntes. Per exemple s’han interessat sobre el seu tipus de relació, sobre quina de les dues és més tendra i quina sent més gelosia. El que més ha agradat ha estat que han donat detalls i no han callat res: “El nostre és un amor lliure perquè l’amor de tothom ha de ser lliure, però no tenim una relació oberta. Per una altra banda, sabem que sentir gelosia no és bo… però us mentiríem si us diguéssim que no tenim episodis de gelosia tant l’una com l’altra”.

Ares Teixidó i Bruna responen les preguntes dels seguidors | Instagram

No s’han posat d’acord a l’hora d’escollir quina de les dues és més tendra, ja que cadascuna considera que ho és ella mateixa. L’Ares, però, ha insistit bastant en què és ella la que sempre va darrere de la nòvia en cerca de més atenció: “Ella em diu que no pot forçar-se perquè és com és”, ha lamentat en to de broma. De la mateixa manera, la presentadora creu que li dona motius per enfadar-se: “Reconec que tinc mal geni i això la fa enfadar perquè hi ha moments en què entro en un bucle molt tòxic quan m’enfado, m’obsessiono per un tema en concret i no veig res més que allò”.

Els seguidors han pogut comprovar que no menteixen quan diuen que travessen un bon moment com a parella. Un dels detalls que més gràcia ha fet ha arribat tot just després, quan Ares ha ensenyat que la Bruna té una foto del seu cul com a fons de pantalla.

Ares Teixidó parla d’operacions estètiques i la diabetis que pateix

Per una altra banda, Ares també ha respost preguntes sobre la seva vida més enllà de la relació de parella que té actualment. Alguns li han preguntat com és que, finalment, no va operar-se els pits: “Va haver-hi una època en la que vaig voler operar-me els pits i vaig fer moltes visites a diferents cirurgians. Jo sempre he tingut pit, amb 20 anys tenia tres talles més de pit que ara perquè pesava 12 kg més que ara. Quan vaig començar a tenir diabetis em vaig aprimar i em vaig quedar amb poc pit. Va ser la Bruna qui m’ho va treure del cap, ja que em va recomanar que no m’operés perquè ella s’ho havia fet i es penedeix. Vaig pensar que per a tetes grans ja tenia les seves”.

Ares Teixidó parla sobre la diabetis que pateix | Instagram

A la presentadora li van diagnosticar diabetis tipus 1 fa quatre anys, un problema de salut que li va costar saber gestionar: “Tot va passar a un segon pla quan em van dir que em fallava un òrgan vital. En un primer moment, el pitjor de la diabetis és conscienciar-te que la tens perquè es tracta d’una malaltia crònica que t’ha d’acompanyar tota la vida i això sempre implica que tindràs un xoc emocional. Em va costar digerir la notícia perquè sempre havia estat una noia independent que no havia necessitat res ni ningú i, a partir d’aquell moment, em convertia en algú dependent de la insulina”.

La presentadora està contenta amb la feina a 8TV | Instagram

Ares Teixidó travessa un moment dolç en la seva carrera professional, ja que el programa de 8TV està tenint una molt bona acollida: “Em sento molt i molt orgullosa del programa, ja que mai no havia somiat en presentar un programa que tingués el meu nom i mira’m ara. Crec que la divulgació sexual i normalitzar converses sobre sexe és molt important i estic molt feliç perquè l’audiència està responent”.