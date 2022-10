Antonio David prova sort en un món totalment diferent al de la premsa rosa

Antonio David Flores té pocs ingressos des que Sálvame l’acomiadés de manera improcedent quan va començar el documental de la seva ex, Rocío Carrasco. La cadena va posicionar-se amb ella d’una manera tan exagerada, que va optar per fer fora l’andalús en creure’s tot el que deia la mare dels seus dos fills més grans -sense proves, però, el que no els va importar-. Des de llavors està desesperat intentant picar una porta rere una altra per poder fer més diners. El primer mètode que va trobar? Obrir un canal de Youtube en el que dona la seva opinió sobre els principals temes d’actualitat en la premsa rosa. Això no li està generant gaires beneficis, per això, raó per la qual ha decidit anar una mica més enllà.

Ara ja no només parlarà sobre els temes del cor. De fet, canviarà radicalment de registre i provarà una cosa totalment nova en els nous vídeos que està preparant. I sobre què aniran? Curiosament, sobre turisme. El pare de Rocío Flores ha sorprès els seus seguidors en anunciar que ha signat un contracte per potenciar el turisme rural des del seu canal de Youtube.

Antonio David Flores canvia de gènere per promoure el turisme rural

Antonio David tindrà una nova secció en la que el podrem veure recórrer diferents punts d’Espanya: “Quins llocs tan meravellosos tenim a Espanya. Espòiler, hi haurà vídeo a Youtube d’aquest i altres llocs meravellosos del nostre país. Pròximament, nova secció en el meu canal. Espero que la gaudiu tant com jo fent-la”, ha escrit tot acompanyant una fotografia a Instagram en què se’l veu en un paratge natural d’allò més espectacular.

Antonio David Flores farà turisme rural per guanyar diners | Instagram

Aquesta nova faceta podria fer que Antonio David guanyi alguns diners extres, ja que estarà fent d’imatge d’alguna campanya de Turisme. Mai no l’hem vist fent res d’això, ja que no té experiència en aquest tipus de vídeos. No obstant això, és innegable que continua sent un personatge d’interès per a la premsa rosa i que això podria arribar a ajudar a què diferents punts d’Espanya aconsegueixin ser vistos, almenys, per als seus seguidors -i detractors- que amb tant d’interès segueixen tot allò que fa.