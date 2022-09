Antonio David contra Jorge Javier: “Assetjador, comunista i dictador”

Antonio David Flores va guanyar el judici contra Sálvame després de ser acomiadat de manera improcedent. Cal recordar que els acusava d’haver-se cregut les acusacions de la seva ex, de Rocío Carrasco, sense que hagués aportat cap prova judicial. Des de llavors la seva relació amb Jorge Javier Vázquez, Carlota Corredera i la resta de col·laboradors és molt i molt dolenta. S’han dit de tot públicament, el que ara pot empitjorar encara més en haver-se donat un nou episodi.

L’extertulià de televisió ara es guanya la vida gràcies a Youtube, plataforma en la que ha publicat un vídeo molt contundent contra el presentador principal del programa del cor. Jorge Javier ha estat més d’un mes de vacances, de les que va tornar dilluns passat per posar-se al capdavant d’En el nombre de Rocío. En aquest capítol nou, la filla de Rocío Jurado va tornar a carregar contra ell i això no ha agradat a Antonio David, que ha aprofitat per criticar que el de Badalona fiqui el dit a la ferida: “Hauràs de respondre davant de la justícia“.

“Deixa’m treballar en el meu canal i deixa que continuï donant de menjar als meus fills, que és l’única cosa que no fa la teva amiga. Un amic teu assegura que ets un equilibrista del delicte i que actues com un comunista dictador amagant en algú que pretén ser un socialista progre i jo estic totalment d’acord”, etziba.

Jorge Javier rep la fúria d’Antonio David Flores | Telecinco

Antonio David Flores envia una crítica rere una altra cap a Jorge Javier Vázquez

No content amb tot això, ha prosseguit en el seu al·legat contra Jorge Javier: “Jugues a assetjar les persones i la teva preferència són les dones. Difames, desacredites, desprestigies, abuses del teu poder com a presentador i generes odi en les teves intervencions sobre els personatges dels que parles. Deixa d’anomenar-me a televisió, a mi i als meus. A veure si continua aquest veto per parlar de mi, que estàvem molt feliços i molt tranquils. No facis mal a la meva filla, està clar?”.

“Has aconseguit crear postures radicalitzades en l’audiència, la societat i amb el teu discurs de pensament únic li has dit a l’espectador que si no pensen com tu com els de La Fábrica de la Tele estan a favor de la violència de gènere i això és el que vosaltres dieu violència vicària”, continua en un atac que de ben segur tindrà resposta.