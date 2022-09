Laura Escanes trenca el seu silenci després de la ruptura de Risto

Laura Escanes ha trencat el seu silenci després de la separació de Risto Mejide, tot seguint l’exemple del publicista que va voler dir que estava patint molt. La premsa els persegueix tota l’estona, el que hauria afartat la influencer tal com demostren les seves primeres paraules davant dels reporters d’Europa Press.

El seu objectiu era deixar clar que no parlaran més sobre el tema: “Aquests són moments delicats i prou. Demanem una mica de respecte i ja està. No donarem cap explicació més perquè ja hem dit tot el que havíem de dir. Hi ha bona relació entre nosaltres i està tot bé”, ha etzibat per intentar fer callar els periodistes.

Els reporters, però, no feien més que preguntar-li sobre els rumors que l’assenyalen com la culpable de la ruptura. I és que diversos mitjans donen per bo el testimoni d’una presumpta persona propera a l’exparella, que diuen que Laura Escanes s’està recolzant en un dels coach d’El Desafío amb qui està coincidint en les gravacions del programa. Han arribat de catalogar-lo com “la seva nova il·lusió”, un tema sobre el que ella no ha volgut pronunciar-se més enllà de fer una ganyota.

Primeres declaracions de Laura Escanes després de la ruptura | Europa Press

Laura Escanes es fa un tatuatge amb una amiga després de la separació

Laura Escanes sempre ha presumit dels múltiples tatuatges que té a la pell, uns dibuixos petits però carregats de significat. Del que més s’està parlant ara mateix és del tatuatge de la signatura de Risto que va fer-se en un dels glutis, el que molts especulen que podria esborrar-se pròximament tenint en compte les circumstàncies.

I parlant d’aquests tatuatges, una de les primeres decisions que ha pres la influencer després de la separació ha estat acudir al seu tatuador de confiança per dibuixar-se un petit Saturn al braç, un disseny que compartirà amb una de les seves millors amigues que l’ha acompanyat en aquesta aventura per tenir un senyal que els recordi l’una a l’altra.

Laura Escanes es fa un tatuatge després de la separació | Instagram

Tots els moviments de la barcelonina són analitzats al detall per la premsa del cor, pendents de qualsevol declaració que pugui fer d’ara en endavant encara que hagi dit que no parlarà més sobre el tema.