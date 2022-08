Laura Escanes i Risto Mejide expliquen el desagradable atac que han viscut

La influencer Laura Escanes i el publicista Risto Mejide s’han trobat amb una desagradable sorpresa quan han tornat a casa de vacances. I és que, després de passar uns dies en família, la parella ha tornat a Madrid per trobar-se el seu cotxe així com la façana de casa i les finestres, plenes d’ous. El que sembla una bretolada ha portat a la influencer a penjar-ho a les seves xarxes socials, explicant la indignació que sentia per les persones que haurien decidit fer això. A més, en entrar a casa s’han trobat amb tot el menjar malmès a causa d’una apagada a la casa que ha fet que els electrodomèstics deixessin de funcionar.

Risto i Laura Escanes parlen dels problemes de convivència — Instagram

“Doncs bé, aquesta és la nostra rebuda”, ha començat expressant Escanes en una història de la plataforma d’Instagram en el qual evidencia l’acte de vandalisme del qual han estat víctimes: “Ous al cotxe, a la façana de casa nostra i en les finestres”, ha escrit la dona de Risto Mejide. Davant d’aquesta situació, la influencer ha assegurat que la persona que fa això és “idiota, perquè no té un altre nom”. Tot i això, Escanes només ha ensenyat la situació i en cap cas s’ha plantejat denunciar l’acte, si més no, no ha decidit comunicar-ho per les xarxes socials.”Han tirat ous a casa quan no hem estat, teniu un problema gran. Què us passa pel cap?”, s’ha preguntat.

Un petit incident a l’interior de la casa

Per si això fos poc, Mejide i Escanes també s’han trobat amb una segona sorpresa quan han entrat a la casa. “Va marxar la llum unes dues o tres setmanes així que us podreu imaginar l’olor que feia”, ha assegurat per Instagram la dona del publicista. Així doncs, la parella s’ha trobat amb la nevera i el congelador plens d’aliments en mal estat a causa de les fortes calorades i la falta de refrigeració a causa de la tallada de la llum.