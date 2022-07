Risto presumeix de canvi físic: més corpulent i braços molt tonificats  

Risto Mejide ha deixat els seguidors amb la boca oberta en publicar una fotografia en el gimnàs que ha tret a la llum la musculatura pronunciada dels seus braços. Ningú no s’imaginava que el presentador amagava uns bíceps tan tonificats sota la samarreta, el que ha convertit la fotografia en tota una sorpresa.

Somrient i sense ocultar l’orgull que sent per la feina feta, ha agraït l’ajuda de l’entrenador personal: “De les millors decisions que he pres últimament ha estat la de començar a entrenar. I, malgrat que encara queda molta feina, mai no hauria pensat que als meus 47 anys em podria sentir millor que mai. I, el més important, sense deixar la xocolata, el pernil ni el vi”.

Risto Mejide sorprèn amb la musculatura dels braços | Instagram

El canvi físic de Risto Mejide ha estat molt evident en els últims mesos

Risto Mejide mai no havia destacat per tenir un cos tonificat. No ha estat fins ara que ha començat a anar al gimnàs amb regularitat i amb l’objectiu d’agafar força i potenciar la musculatura dels braços. Si comparem la imatge que ha publicat amb les que compartia l’any passat, resulta evident el gran canvi físic que ha experimentat.

Risto Mejide no tenia tant de múscul l’any passat | Instagram

El presentador tampoc no estava tan tonificat fa dos anys | Instagram

Així és la casa de tres plantes de Risto i Laura Escanes

Fa poques hores, el presentador era notícia per un tema totalment diferent. Deixant de banda els seus músculs, el que interessava a la premsa eren els detalls de la nova casa en què viu amb Laura Escanes i la seva filla petita. De tres plantes i ubicada en una zona molt cèntrica de Madrid, la família gaudeix de totes les comoditats i luxes que els ofereix aquesta casa de 200 metres quadrats. La influencer ha confiat en els serveis d’una empresa de decoració molt famosa, amb qui s’ha posat d’acord per conèixer quines són les tendències del moment i incorporar-les a la decoració de la seva llar. El xalet compta amb un jardí a la part del darrere, des d’on la barcelonina publica un munt de fotos que permeten veure com és aquella part.

És també gràcies als seus perfils d’Instagram que sabem com és el menjador, en què tenen instal·lat un piano de cua en què Risto demostra el seu talent en aquesta disciplina. Per pujar a la resta de plantes, s’han decantat per unes escales de fusta que ressalten en comparació al blanc de totes les parets. A les golfes, el publicista ha aprofitat per muntar una petita biblioteca amb unes estanteries plenes de llibres que les converteixen en un racó de pau perfecte.