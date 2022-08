Risto confessa què és el que més odia de la paternitat

Risto Mejide i Laura Escanes van ser pares de la seva primera filla en comú el 2019, un moment en què el presentador ja tenia 45 anys. Els han criticat molt per la diferència d’edat, sobretot en considerar que ell ja era molt gran per a la paternitat. Doncs bé, el publicista i presentador barceloní acaba de donar-los una part de raó en el pòdcast que han publicat aquesta setmana. En ell, la parella reflexiona sobre el fet de ser pares entre bromes i confessions. La que han volgut destacar ells mateixos? Que a Risto no li agrada gens canviar els bolquers de la filla.

Així ho reconeix ell mateix, en assegurar que van ser pares en una etapa en què ell ja no tenia ganes de posar-se a canviar bolquers: “És veritat que m’has enxampat en un moment en què tinc unes ganes nul·les de fer segons quines coses, com per exemple de canviar bolquers. De debò, considero que l’activitat més ingrata que hi ha és la de canviar un tros allà de… del que sigui que ha sortit d’allà, del cos del teu fill”.

Risto ha volgut avançar-se a les crítiques i ha continuat amb el seu argument: “Que això no significa que l’estimi menys, significa que si tinc l’oportunitat i la possibilitat de demanar-li a algú altre que ho faci… Òbviament si no tinc més remei, doncs ho faig i saps que el canvio. Però si tinc la mínima oportunitat de traspassar aquesta tasca a algú, no dubtis que ho faré”.

El més divertit és la reacció de Laura Escanes, que confirma que efectivament intenta escapolir-se’n sempre que pot: “Oi tant que li cedeixes la tasca a algú altre, ho sé… No cal que ho juris“. I Risto continuava amb la seva reflexió: “És que és així. Per què? Perquè em sembla una tasca de zero valor afegir. La meva filla en un futur no em dirà: “Papi, tu em vas canviar el bolquer i què bé que em canviaves els bolquers. Has fet mil coses malament, però aquells bolquers plens de merda, què bé que els agafaves i llençaves a la brossa”. No m’ho dirà, això”.

Risto confessa que no li agrada canviar els bolquers de la filla | Instagram

Crítiques a la confessió de Risto Mejide

Com era d’esperar, molts dels primers comentaris que han fet els seguidors són per criticar que a Laura Escanes li faci gràcia que Risto no vulgui canviar els bolquers de la filla. Ella, indignada, no ha dubtat en respondre i en compartir la resposta a través d’un story. Una seguidora etzibava: “I això et fa gràcia? De debò? Així ens va”. I la influencer responia sense tallar-se ni un pèl: “Maria, no pateixis que els conflictes no els solucionen en el pòdcast, se solucionen a casa a porta tancada. Risto l’única cosa que ha dit és que no li agrada canviar els bolquers, que si pot escapolir-se ho fa però que si s’ha de fer, doncs ho fa. Jo mentre que ho faci, doncs que es queixi tot el que es vulgui queixar”.

Laura Escanes, enfadada davant les crítiques | Instagram

Una nova mostra que la gent critica absolutament tot el que diguin o facin, el que Laura Escanes està farta d’haver de suportar.