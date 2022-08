Pluja de crítiques cap a Letícia: “Ridícula, patètica i obsessionada”

Letícia ha estat la gran protagonista de les vacances de la família reial a Mallorca. Com és tradició, ha passat uns dies a l’illa amb Felip VI, les filles i la sogra. Tothom sap que no se suporten, però una altra vegada van posar davant dels fotògrafs agafades del braç i ben somrients. El que més comentaris va generar, però, va ser el minivestit que duia la monarca espanyola. L’elecció era arriscada i, com era d’esperar, Jaime Peñafiel ha aprofitat l’ocasió per deixar-la verda en un escrit amb molta crueltat cap a ella.

El cronista escriu a El Mundo una columna en què l’acusa de ser “patètica“: “Letícia no té mesura pel que fa al seu aspecte físic, amb ella sempre hi ha polèmica o escàndol. Fins i tot la premsa britànica s’ha fet ressò de la ridícula obsessió fora de lloc de Letícia de voler demostrar com jove i cool és davant de la reina Sofia i de competir públicament amb les filles“.

Jaime Peñafiel es pregunta si Letícia volia demostrar alguna cosa amb aquest outfit: “Jo afegiria que, simplement, és ridícul. Tothom coneix l’obsessió i debilitat de Letícia, el culte que té al seu cos. Sembla que només viu per a això, com amb els exercicis de cal·listènia que l’ajuden a mostrar una esquena treballada i excessivament musculada”.

No content amb això, continua: “Quin mèrit que té Felip en conviure amb una dona que no s’assembla gens a aquella que va conèixer. Pot un home continuar enamorat d’una dona que ja no és la mateixa? No s’adona ella que no hi ha res més patètic que envellir mentre intenta sembla tan jove com les filles? Ai, Felip, quina pena que em fas“, escriu tot just abans d’enumerar tots els mitjans de comunicació i tots els famosos que han criticat aquest estilisme de Letícia.

Letícia, amb un vestit molt curt per Mallorca | Europa Press

La premsa internacional dona la raó a Jaime Peñafiel

Té raó en què la premsa internacional va voler pronunciar-se sobre aquestes imatges, les que no van agradar gaire. De fet, van arribar a escriure que Letícia és “massa gran” per vestir un vestit així i que entenien que aquest look hagués dividit els seus seguidors. La dona de Felip VI va voler demostrar que és una mare moderna que llueix vestits curts sense vergonya, un conjunt que va aprofitar per presumir d’unes cames tonificades que demostren les moltes hores de gimnàs que deu fer cada dia. Sigui com sigui, queda clar que fa parlar es posi el que es posi.