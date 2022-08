Letícia i Cristina de Borbó, protagonistes de dos documentals a Telecinco

Cristina de Borbó i Letícia són dos dels membres de la Casa Reial amb més repercussió mediàtica ara mateix. La primera travessa el primer estiu com a dona separada després de la infidelitat d’Iñaki Urdangarin, que apareix plorant en unes fotografies d’aquesta setmana. I Letícia, per la seva banda, no pot evitar generar titulars davant de cada cosa que fa. Doncs bé, Telecinco vol aprofitar-se’n i pròximament emetrà dos documentals sobre elles.

La cadena ha preparat un projecte sobre la germana de Felip VI que ha anomenat Cristina de Borbó, trencada d’amor. En les imatges promocionals que han emès, es veu diversos periodistes especialitzats en la monarquia que analitzaran la seva història de “desamor i obsessió” amb Iñaki Urdangarin.

📹Telecinco estrenará próximamente 'Cristina de Borbón: rota de amor', especial sobre la Infanta e Iñaki Urdangarin pic.twitter.com/nVuzf5waev — Tweets de tele (@teletuits) August 19, 2022

Telecinco també prepara un documental sobre Letícia

Per si això no fos poc, els més monàrquics (i també els tafaners) també podran veure un documental nou sobre Letícia. La dona de Felip VI farà 50 anys el pròxim mes de setembre, una data que aprofiten per felicitar-la amb un especial en què faran un repàs a la seva vida professional com a periodista i també als anys de regnat. En un principi es pensava que el faria i presentaria Sonsoles Ónega, periodista de la casa i amiga de la monarca espanyola. Ara que ha marxat a Antena 3, però, sembla que aquesta opció es descarta.

En el vídeo promocional, periodistes i famoses com Ainhoa Arteta, Carme Chaparro i la ministra Margarita Robles parlen de la personalitat de la reina i analitzen el seu paper i la seva evolució al llarg dels anys.

Telecinco ya promociona el especial sobre el 50º cumpleaños de la Reina Letizia; "Felicidades Letizia".



¿Será Sonsoles Ónega la conductora del especial como confirmó Mediaset en julio o habrá cambio tras la marcha de la presentadora a Antena 3? pic.twitter.com/MugzR6NO8U — M 📺 (@casasola_89) August 18, 2022

Telecinco deixa clar que vol aprofitar la monarquia per captar l’atenció dels teleespectadors i poder obtenir una bona audiència. Aquests documentals biogràfics no acostumen a tenir gaire tirada, però pot arribar a generar repercussió i precisament això és el que busquen. Caldrà esperar per saber la data d’emissió i què opina la gent que els vegi.