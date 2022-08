TV3 s’enfonsa amb un ‘Au Pair’ avorrit i molt criticat

TV3 ha emès aquest dijous un nou programa de l’Au Pair, l’espai en què dos famosos fan de cangurs en una faceta molt personal mai vista pels teleespectadors de la cadena. En aquest cas, han estat l’exjugadora de bàsquet Laia Palau i el cantant Lildami els encarregats de cuidar de dues nenes cadascú. La setmana passada van fer una audiència boníssima, però ara la cosa ha canviat radicalment i han enfonsat TV3 amb un pèssim 5,2% de share.

La proposta no ha agradat gens i hi ha hagut forces crítiques a la xarxa, encara que tampoc no ha estat tan comentat com en altres ocasions. Molts han criticat que la Laia ha estat “una insulsa” i que el programa d’aquesta setmana ha estat molt avorrit. I qui s’ha aprofitat d’aquesta davallada de TV3? TVE, que ha triomfat amb l’emissió de la comèdia romàntica Los padres de él (13,7%).

Els teleespectadors critiquen l’Au Pair d’aquesta setmana

Molts han trobat l’emissió avorrida i lenta, ja que no entretenia gaire: “Avui és soporífer el programa, eh?”, deien. Tampoc no ha agradat que hagin tornat a escollir dues famílies “tan perfectes i tan guais”, ja que no consideren que sigui representatiu de la societat.

Avui es soporifer el programa eh? #AuPairTV3 — Susana (@susanvega70) August 18, 2022

Aquestes famílies taaaaaan perfectes i taaaaan guais foten moltissim fàstic #AuPairTV3 — David Pascual (@DavidPascualTor) August 18, 2022

Lildami, també criticat pel seu paper

El Lildami va aconseguir una legió de fans increïble gràcies al seu paper de membre del jurat d’Eufòria. El seu últim single està fent uns números increïbles i per això molts creien que aquesta participació a l’Au Pair comportaria una molt bona audiència. El programa va fer que cuidés de dues cosines de 9 anys de Vilassar de Mar, amb les que ha intentat preparar un videoclip. Ni tan sols això ha ajudat… A més a més, l’han criticat per dir diverses paraulotes i moltíssimes castellanades: “Cagom tot, Lildami. Renegar en castellà i les nenes t’imiten. Molt bé, castellanitzant”, li han recriminat.

Cagom tot, Lildami. Renegar en castellà i les nenes t'imiten. Molt bé, castellanitzant. #AuPairTV3 — Dallonsis (@Dallonsis1) August 18, 2022

TV3 haurà de millorar els convidats i els nens que escullen per a un programa que podria ser molt divertit, però al que no li han extret tot el que podria donar de si.