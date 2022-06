La televisió de Cardedeu acusa ‘Eufòria’ de plagi i publica les proves

TV3 ha repetit una vegada i una altra que Eufòria és el gran programa revelació de la temporada, un concurs musical al que han venut com “el primer talent show en català“. Quin és el problema? Que això no acabaria de ser del tot cert, ja que a la televisió local fa un parell d’anys que emeten un programa curiosament similar. Parlem d’Objectiu Paki, un concurs creat a Televisió de Cardedeu que emetrà la tercera edició en els pròxims mesos. El programa Versió RAC1 ha parlat amb la directora i productora d’aquest espai, qui es mostra molt indignada i no dubta en acusar TV3 de plagi.

Maria López ha presumit d’estar al capdavant d’un fenomen televisiu molt similar que s’emet des de molt abans. Ells no tenen un pressupost tan elevat com l’Eufòria de TV3, està clar, però sembla que hauria servit d’inspiració. En el seu cas, l’equip està format per voluntaris que intentaven activar els adolescents del municipi: “Al llarg de les gales ens bullia el Whatsapp perquè sortien coses exactament iguals al que havíem fet nosaltres abans”.

“Arriba un moment que t’ho prens mig a broma i més quan, d’alguna manera, tens un equip de gent que són voluntaris i s’hi deixen la vida aquí. Quan veus aquestes similituds amb un programa amb el pressupost que té, doncs que ens paguin alguna cosa. A mi el que em fa una cosa a la panxa és quan diuen que Eufòria és el primer talent show musical en català quan no és així”.

.@MarialRovira . "A mi el que fa una cosa a la panxa és quan diuen que Eufòria és el primer talent show musical en català quan no és així." — VERSIÓ RAC1 (@versiorac1) June 22, 2022

Totes les similituds entre Eufòria i Objectiu Paki

El programa de ràdio ha analitzat totes les similituds entre Eufòria i Objectiu Paki. La base en què centren aquesta comparativa? En el format en si, ja que són sospitosament semblants entre ells. El programa de Cardedeu també va emetre un programa inicial de càsting, en les gales també hi havia públic que votava per fer les eliminatòries, el jurat estava format per tres membres i la zona de backstage era molt similar. De fet, el logo té cert aire i els colors que feien servir també eren pràcticament els mateixos.

📌Tots dos programes compten amb un backstage molt semblant 👇🏾 pic.twitter.com/UpVRG3GhoL — VERSIÓ RAC1 (@versiorac1) June 22, 2022

📌Els logos dels dos programes amb imatges i colors semblants 👇🏾 pic.twitter.com/SJchYmOaaL — VERSIÓ RAC1 (@versiorac1) June 22, 2022

És curiós que facin servir una escenografia molt similar. La directora del programa ha destacat que la gàbia amb què el Pedro va aparèixer a plató és la mateixa que van fer servir ells unes setmanes enrere: “Ho sabem perquè només dos dies després d’haver fet servir la gàbia, l’empresa ens va demanar que la tornessin perquè l’havia demanat un altre client. Una setmana després, la vam veure a Eufòria“.

📌Eufòria va fer servir la mateixa gàbia, exacta, que va aparèixer a Objectiu Paki setmanes abans 👇🏾 pic.twitter.com/KIBGeOXrYN — VERSIÓ RAC1 (@versiorac1) June 22, 2022

Les millors cançons i gags pràcticament idèntics

El que més els va sorprendre va ser que el Pedro d’Eufòria cantés País petit de Lluís Llach només quinze dies després que una concursant la fes a Operació Paki: “Quan vam veure que Eufòria feia la mateixa cançó amb castells en directe vam al·lucinar, ja que nosaltres havíem emès un vídeo de castellers en aquella actuació”.

També és curiós que el Joan, un dels concursants d’aquesta primera edició d’Eufòria, fos el tercer finalista de la primera edició del programa de Cardedeu: “Només diré que la seva veu apareix en la sintonia del programa”. I de la repetició de concursants, a la còpia de certs gags. A Eufòria van embrutar el vestit del Miki Nuñez amb pintura, el que també havien fet a Operació Paki poc abans quan van tancar una dissenyadora que van convidar al programa.

📌Alguns gags també compateixen semblances entre tots dos talents show 👇🏾 pic.twitter.com/lC9BY4GF05 — VERSIÓ RAC1 (@versiorac1) June 22, 2022

Finalment, també destaquen que s’hagi organitzat dos concerts d’Eufòria quan el seu programa també en farà un el pròxim 8 de juliol, encara que en el seu cas no serà al Palau Sant Jordi. El director del programa de TV3 s’ha mostrat molt impactat davant d’aquesta comparativa, ja que diu que el sorprèn molt que no l’hagin trucat per contrastar el tema, tal com ha dit en unes declaracions a El Món de la Tele.