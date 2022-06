La Mariona parla dels plans de futur després de la victòria a ‘Eufòria’

Eufòria ha tingut una gran final increïble en la que s’ha proclamat guanyadora la clara preferida, la Mariona. Poques hores després de la victòria, la cantant de Valls va acudir al plató del Faqs de TV3 per concedir una entrevista en la que va reconèixer que ha tingut moltes supersticions mentre hi concursava. Avui també han volgut parlar amb ella a El matí de Catalunya Ràdio, una conversa amb Laura Rosel en què ha deixat clar que encara no es creu que l’hagin escollit a ella entre tots els companys. El programa la premiarà amb un contracte discogràfic, amb la participació en la cançó de l’estiu de la cadena amb Miki Nuñez i amb la interpretació d’un tema en solitari en el disc de La Marató. Quins són els seus plans de futur més enllà de tot això?

“Encara no me n’he fet a la idea, no gens. Encara que vegi el vídeo una vegada i una altra, crec que encara no ho he assimilat. Continuo en una mena de llimbs, encara que la situació és xula. Crec que haver guanyat Eufòria és una recompensa a la feina ben feta i el treball constant, encara que també crec que podria haver guanyat qualsevol dels meus companys perquè som estils i artistes diferents… És molt subjectiu donar un premi a l’art. Sigui com sigui, estic molt contenta”, diu. “Ara mateix vull treure un disc, he d’anar treballant dia a dia però no tinc cap objectiu concret. Abans del concert al Palau Sant Jordi sortirà la cançó de l’estiu”, ha afegit.

El Jordi Cubino, el director musical del programa, diu que els concursants tenen una gran carrera musical per endavant: “A nivell discogràfic hi ha diversos d’ells que poden tenir una gran carrera com és el cas de la Mariona. Ho vaig tenir clar des del principi, quan la vaig veure al càsting vaig adonar-me que era una de les persones que tenia clar que volia arribar lluny i ho farà”.

🔴 @Jordi_Cubino, director musical d'@EuforiaTV3: "Diversos concursants tenen una gran carrera musical per davant" https://t.co/ppjRDExQJH pic.twitter.com/cNUdtrNFzt — El matí de Catalunya Ràdio (@maticatradio) June 20, 2022

Competitivitat entre els concursants d’Eufòria?

A mesura que han anat entrevistant els expulsats d’Eufòria, tots ells han dit obertament que el grup ha tingut molta connexió des del principi i que formen una gran família. La Mariona ha confirmat aquestes declaracions: “No he tingut mai la sensació que fóssim competidors i això ha ajudat moltíssim”. Per què creu que han aconseguit arribar a aquest nivell? “Que ens féssim els cors entre nosaltres ajudava a crear aquest vincle, ja que a cada gala hi havia equips diferents i tu formaves part d’un equip que et feia els cors i tu li feies a un altre. No tenies gens la sensació que fos una competició”.

Precisament l’obligatorietat d’haver de fer els cors era un dels punts que més maldecaps va generar als concursants: “Patien molt per això i jo he acabat convertint-me en el dolent de la pel·lícula perquè era l’encarregat d’analitzar com feien els cors i d’enviar a la zona de perill els qui ho fessin pitjor. La Mariona tenia mot de nivell musical, molta oïda i molt facilitat per fer aquests acompanyaments, però hi havia altres concursants més solistes que no estaven acostumats i els costava no anar-se’n al del costat. Això els feia desafinar moltes vegades, el que creava moments de tensió”.

“Els hem pressionat en aquest sentit, però és que a partir d’ara tindran molta més pressió. El millor de tot plegat és que s’ha evidenciat aquesta amistat quan els concursants expulsats han tornat a les gales finals per ajudar-los en els cors, el que ha estat molt maco perquè els han ajudat de tot cor”, diu el Jordi Cubino.

🔴 @marionaescoda, guanyadora d'@EuforiaTV3: "No he tingut mai la sensació que fóssim competidors i això ha ajudat moltíssim" https://t.co/ppjRDExQJH pic.twitter.com/WPdzAriV77 — El matí de Catalunya Ràdio (@maticatradio) June 20, 2022

El gran repte d’una segona edició d’Eufòria

Sembla clar que TV3 organitzarà una segona temporada del concurs musical, tenint en compte el gran èxit que ha aconseguit. En el que coincideixen tots els professors i membres de l’equip implicats és en què, en cas de confirmar-se, voldran buscar la diferència i oblidar la primera edició per intentar no repetir i no avorrir els teleespectadors.