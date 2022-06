Les polèmiques i els millors moments de la final d’Eufòria

La gran final d’Eufòria ha tingut moments molt comentats. Les prediccions s’han complert i la Mariona ha estat escollida com la flamant guanyadora de la primera edició del concurs musical de TV3. El desplegament que ha fet la cadena ha estat molt exagerat, amb entrevistes i mencions a tots els programes del dia, un especial de Twitch en directe durant 30 hores i la col·locació d’una catifa vermella per poder entrevistar els pares dels finalistes en una emissió especial que feien abans de l’inici de la gala. La gala final ha estat summament espectacular, això és així, i és per això que volem analitzar quins han estat els millors moments del comiat a un dels bombonets de la temporada.

El número musical inicial

La gala començava per primera vegada en l’exterior del plató, en el que col·locaven un escenari perquè tots els expulsats poguessin tenir un gran número musical abans de la finalització d’aquesta experiència. Tots ells posaven la pell de gallina en interpretar Euphoria de Loreen, una cançó que va resultar guanyadora d’Eurovisió i que quedava molt bé tenint en compte la coincidència del nom. La imatge era ben maca, amb tots els participants vestits de gris i la càmera seguint-los en un passeig que els duia fins a l’escenari en què els esperaven els tres finalistes del concurs.

Tots ells han destacat que el programa els ha ajudat a formar una gran família que els acompanyarà tota la vida, una harmonia i estima que realment han traspassat la pantalla. Abraçades, petons i bons desitjos que evidencien que és veritat que entre ells no hi ha hagut competitivitat en cap moment.

Connexió en directe desastrosa amb un teatre de Sant Quirze del Vallès

El Triquell va ser el primer en cantar i per tal de donar-li ànims, el programa va enviar una reportera al teatre de Sant Quirze del Vallès en què s’havia congregat part de la família, amics i veïns del cantant. Tots ells seguirien la gala final en una pantalla gran, el que TV3 volia mostrar. La reportera estava preparada amb una de les tietes del finalista, però la connexió acabava sent un desastre. El problema? El delay que hi havia en la connexió, ja que allà veien tot el que passava a plató amb molts segons de retard i la periodista no sabia quan havia de parlar i quan no. No se’n van sortir i el resultat va ser bastant nefast, una situació molt incòmoda que va fer patir els teleespectadors des de casa perquè no ho van tallar i va durar massa temps.

Sorpresa dels coach idels membres del jurat

Un dels millors moments de la nit, per no dir el millor, va arribar amb una sorpresa que havia preparat el programa per als tres concursants finalistes. La Mariona, el Triquell i la Núria han volgut donar les gràcies als membres del jurat i als professors per l’ajuda que els han donat, un missatge que tots ells agraïen poc després… amb un número musical que deixava tothom amb la boca oberta.

Un per un, el Marc Clotet, l’Elena Gadel i el Lildami apareixien a sobre de l’escenari amb alguns dels vestits que han dut els concursants en actuacions anteriors. Veure’ls cantar i imitar-los feia molta gràcia als concursants i també als teleespectadors, que no s’esperaven que també s’unissin a aquest espectacle el Jordi Cubino, la Carol Rovira, l’Albert Sala i el Dani Anglès. Tots ells van demostrar que Eufòria té nivell ho miris com ho miris, un espectacle que va ser summament increïble i que va ser la culminació perfecta a tres mesos de feina.

Aquest moment d’#EufòriaTV3 ha sigut molt fort. Ha reflectit molt bé el paper del jurat i del professorat durant aquests mesos. Això és sentit de l’espectacle.



Crítiques a TV3 per la gran quantitat d’anuncis

TV3 no es caracteritza per ser una cadena que faci grans pauses publicitàries, però és cert que durant la final d’Eufòria han colat un munt d’anuncis entremig. La diferència amb altres programes ha estat molt exagerada, el que ha fet enfadat a bona part de l’audiència tal com han demostrat a Twiter: “Ens heu colat 15 minuts d’anuncis aprofitant que estem tots enganxats, no podeu ser més xoriços” o “Diria que hem vist més anuncis que actuacions” són només dos dels molts missatges d’aquest estil que han publicat.

El canvi de vestuari de la Mariona fa sospitar

La Mariona va canviar-se de roba per interpretar el Physycal de Dua Lipa, el que és habitual en el concurs. L’equip de vestuari va escollir un look molt rosa i estrafolari per a ella, el que no va agradar gens als teleespectadors. No li quedava bé i certament era massa estrident per ser el que dugués posat en la votació final. La Mariona podria haver-se endut el premi així vestida, el que molts creien que era un càstig innecessari. La sorpresa? Que, de sobte, la Mariona va aparèixer amb el primer vestit que havia dut mentre que el Triquell no s’havia canviat. El programa va decidir treure-li el vestit rosa abans de les votacions finals per aquestes crítiques? Perquè van adonar-se que no era adient? O perquè sabien que seria ella la guanyadora i no volien arriscar-se a què recollís el premi d’aquella manera?