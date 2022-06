Així van ser els inicis musicals dels finalistes d’Eufòria

Eufòria ha arribat a la gran final, el programa més esperat després de tres mesos d’expulsions i favorits. Finalment, la Mariona, el Triquell i la Núria es disputaran una gala en què un d’ells tres es proclamarà guanyador de la primera edició del programa musical més exitós de TV3. Els teleespectadors s’han enganxat i és probable que divendres aconsegueixin un rècord d’audiència apoteòsic. Per augmentar encara més l’expectació, el Tot es mou ha volgut investigar el passat musical dels finalistes per emetre un vídeo molt curiós en què els mostren de molt més joves. Tots tres tenien una formació musical prèvia i, fins i tot, havien publicat algun senzill. L’evolució que han experimentat a dins del concurs ha estat clara, sí, però com eren abans de passar el càsting del programa?

La Mariona, apassionada de la música des dels 7 anys

En aquest viatge al passat, han trobat imatges antigues i molt tendres dels tres candidats. La Mariona va començar a interessar-se per la música des de ben petita, fins al punt d’inscriure’s a classes de llenguatge musical amb només 7 anys. Actualment toca el piano i el violí, una afició que compagina amb els estudis de Logopèdia: “Ara hem sabut que va escollir aquesta carrera per poder conèixer millor la veu i poder adaptar aquests coneixements al cant”.

La noia va publicar el seu primer disc el 2020, un recull de balades que es pot sentir en el seu canal de Youtube. El va anomenar Tal com havia de ser, una de les seves primeres creacions en què parla d’històries personals. A més a més, han trobat un vídeo en què se la pot veure mentre cantava Hallelujah amb només 14 anys a Ràdio Sant Cugat.

La Mariona va demostrar que tenia bona veu amb només 14 anys | TV3

Així sona el primer tema del Triquell

El Triquell també va entrar a Eufòria amb un gran bagatge musical. En el seu cas, era professor d’anglès i estudiant de doblatge; una opció que va escollir també per poder saber més sobre la col·locació de la veu. El jove de Sant Quirze del Vallès va crear un grup el 2019 anomenat Alter Soma, del que han emès un fragment de la cançó Effervescence. El noi, a més a més, ha volgut explotar la vena de productor musical i és per això que també ha creat un col·lectiu en què potencien noves veus.

La Núria estudia teatre musical

I la Núria? La concursant de La Garrotxa havia orientat la carrera cap al teatre musical, la seva gran passió. La jove compaginava la feina en el restaurant familiar amb l’últim curs del grau en teatre musical, de fet, quan van seleccionar-la com a concursant d’Eufòria. El programa de TV3 ha mostrat un petit vídeo en què se la veu en una interpretació d’El secret del volcà.

La Núria, en una de les interpretacions en un teatre musical | TV3

Tres companys que divendres competiran entre ells per ser escollits com el primer guanyador o guanyadora d’Eufòria. Els concursants que han estat expulsats han dit clarament a televisió que tenen clar que guanyarà la Mariona, però podria donar-se la sorpresa al final. Seran les votacions dels teleespectadors les que decidiran quin d’ells tres guanya un premi molt desitjat. De fet, aquest nomenament els permetrà cantar un tema en solitari al disc de La Marató, interpretar la cançó de l’estiu amb el Miki Nuñez i l’oportunitat de signar el seu primer contracte discogràfic. L’expectació mediàtica que han aconseguit és immensa i els pot ajudar molt, és clar, però també és evident que la resta de premis són molt llaminers.