L’Edu i el Pedro d’Eufòria parlen de l’expulsió: com estan i qui guanyarà

Eufòria arriba a la gran final aquest divendres, després de tres mesos amb audiències disparades i encara més repercussió. L’Edu i el Pedro van quedar-se a les portes, el que va sorprendre els teleespectadors del concurs musical de TV3. Els dos nois eren dels preferits des que comencés el programa, però finalment no podran estar entre els tres finalistes. Han parlat sobre la seva expulsió en una entrevista al Tot es mou, en la qual han volgut saber com se senten després d’aquesta decepció.

El Pedro, orgullós i sorprès davant l’evolució que ha fet

Han deixat clar que estan bé i contents pel concurs que han fet, ja que han arribat fins a la segona semifinal amb bones crítiques. Encara no han tingut temps de pair-ho tot, però a poc a poc van analitzant el pas pel programa que han fet. El Pedro, per exemple, aplaudeix la gran evolució que ha fet gràcies a aquest aprenentatge: “He vist cadascuna de les meves actuacions mil vegades perquè sóc molt autocrític. La primera cançó de divendres, per exemple, la vaig veure plena d’errors… En la segona també en vaig cometre, però els vaig dissimular millor”. El que més li agrada és haver-se obert una mica més: “M’he anat adaptant, agafant confiança i deixant enrere les inseguretats”.

L’actuació preferida del Pedro? Hentai, de Rosalía: “Sobretot a nivell d’execució, perquè era molt difícil i la vaig defensar molt bé. Recordo que hi havia una part en què havia de cantar mentre estava estirat i no hi ha res pitjor per a un cantant”.

El Pedro ha reconegut que no es veia a la final, ja que des del principi va adonar-se que no tenia tant de nivell com els companys: “Molts d’ells tenien una formació musical, mentre que jo mai no havia estudiat i no tenia aquesta base tan sòlida. Crec que em faltava molt per arribar al nivell dels altres i em sentia una mica desubicat perquè no tenia experiència”.

El Pedro analitza la seva evolució | TV3

L’Edu agraeix la segona oportunitat que li va donar Eufòria

L’Edu va ser un dels repescats de la gala especial que va emetre Eufòria, el que va permetre que tornés al concurs només una setmana després de ser expulsat. Haver tornat al concurs en aquesta segona fornada diu que l’ha ajudat molt a prendre’s les actuacions d’una manera molt diferent: “Haver marxat em va ajudar a entendre que podia tornar a ser expulsat en qualsevol moment i que ho havia de donar tot. He gaudit al màxim cada actuació des de llavors i estic content”. El cantant ha agraït tot el suport que ha rebut, així com les bones crítiques pel seu físic: “Mai no sé què dir quan em diuen que sóc guapo”.

L’Edu parla de l’expulsió d’Eufòria | TV3

L’Edu i el Pedro reben els ànims de la família i amics

Com és habitual en aquestes entrevistes de comiat als expulsats, el programa de TV3 ha volgut sorprendre’ls amb dues connexions en directe amb gent del seu voltant. L’Edu ha saludat l’àvia, que ha demostrat com se l’estima amb unes paraules molt tendres. La dona s’ha mostrat molt contenta amb el concurs del jove i ha deixat clar que és optimista: “Ara comença la part més difícil, però les actuacions al Palau Sant Jordi seran un aparador magnífic. Arribarà lluny perquè ha acabat aquest programa bé i a punt, tems al temps”.

La part més graciosa de l’entrevista arribava quan la reportera li preguntava si creia que el net ha aconseguit l’objectiu de generar algun orgasme musical. L’àvia, simpàtica, deixava la periodista amb la boca oberta amb la seva resposta: “Oi tant que ho ha aconseguit… i més d’un! L’hauries de tastar“, deia en una insinuació que avergonyia la reportera.

L’àvia de l’Edu li envia tot el seu suport | TV3

El Pedro, per la seva banda, veia un dels seus millors amics de Sabadell. En el seu cas, el seu antic company de feina reconeixia que ha anat a totes les gales i que està molt sorprès davant la gran evolució que ha fet l’amic: “M’haurà d’explicar ara quan ens veiem com ha pogut triomfar en estils tan diferents. Ha canviat molt i estic molt content, és clar. Espero que la seva carrera musical no acabi aquí perquè té molt de futur”.

El Pedro rep una sorpresa d’un amic | TV3

Qui guanyarà Eufòria?

L’Edu i el Pedro han coincidit en què creuen que la Mariona serà la guanyadora del concurs: “Aquesta és l’opció fàcil i crec que no hi ha discussió”, diu el Pedro. Ara bé, no han volgut menystenir els companys i han aplaudit l’alt nivell al que han arribat el Triquell i la Núria, que lluitaran contra la gran preferida en la final d’aquest divendres.